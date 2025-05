Celebrata a Meldola la festa del Primo maggio il sindaco | La dignità del lavoro un impegno prioritario

Meldola ha celebrato la festa del Primo maggio con la tradizionale manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil in Piazza Orsini, animata da esibizioni di danza e sciucaren, stand di modellismo ed hobbistica, esposizione delle biclette, moto e auto d'epoca. Da qui è partita la tradizionale sfilata.

