Ceffone e minacce al medico di guardia identificati e denunciati padre e figlio

Ceffone al medico del servizio di. 🔗 Lecceprima.it - Ceffone e minacce al medico di guardia, identificati e denunciati padre e figlio SURBO - Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza sono state reperite le informazioni basilari per procedere d’ufficio all’identificazione del giovane 31enne che, nella serata di martedì, si è reso protagonista di un atto di violenza, rifilando unaldel servizio di. 🔗 Lecceprima.it

