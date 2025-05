Cedric rinnova con il San Paolo | l’ex terzino dell’Inter prolunga l’avventura in Brasile

Cedric allunga il contratto con il San Paolo: l'ex terzino dell'Inter rimarrà con il club brasilianol'ex Inter Cedric rinnova il contratto con il San Paolo, il calciatore portoghese resterà dunque in Brasile. Come riportato da ESPN Brasil, Cédric Soares ha ufficialmente prolungato il suo contratto con il São Paulo fino a dicembre 2027. Inizialmente, l'accordo prevedeva una clausola di rinnovo automatico fino alla fine del 2026, ma il club ha deciso di estendere ulteriormente il vincolo contrattuale per un anno in piùLa decisione è arrivata in seguito all'apprezzamento unanime da parte della dirigenza e dello staff tecnico del São Paulo, che hanno elogiato la professionalità del terzino portoghese, sottolineando la sua presenza costante agli allenamenti e il grande spirito di sacrificio mostrato sin dal suo arrivo.

