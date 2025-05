C’è un’alternativa E più funzionale

un’alternativa. "E cioè il passaggio a Nord dello Stadio, utilizzano la viabilità esistente. Soluzione che – ribadiscono i “No Asse“ – consente di contemperare le reali necessità della nautica, i bisogni della viabilità ordinaria e la tutela ambientale. Valore in sé e baluardo per eventuali future espansioni urbanistiche". 🔗 Lanazione.it - "C’è un’alternativa. E più funzionale" "A questo punto sarebbe corretto aprire un sereno dibattito fra le istituzioni, e in città, per poter valutare concretamente le alternative al tracciato a Sud dello stadio". Dopo che anche il presidente della Regione Eugenio Giani, in sede di approvazione della variazione di bilancio in cui sono stati inseriti i 7 milioni necessari alla realizzazione del lotto “A“ dell’asse di penetrazione, ha rimandato il completamento dell’arteria ad ulteriori approfondimenti urbanisitici, il Comitato “No asse“ chiede che venga preso in considerazione. "E cioè il passaggio a Nord dello Stadio, utilizzano la viabilità esistente. Soluzione che – ribadiscono i “No Asse“ – consente di contemperare le reali necessità della nautica, i bisogni della viabilità ordinaria e la tutela ambientale. Valore in sé e baluardo per eventuali future espansioni urbanistiche". 🔗 Lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Google Pixel 9a è l'Android più intuitivo, intelligente e funzionale che puoi acquistare a meno di 600 euro - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Google Pixel 9a segna un nuovo capitolo nella gamma a di Google, e questa volta lo fa con un equilibrio perfetto tra accessibilità e prestazioni premium. In un mercato sempre più affollato di smartphone che promettono rivoluzioni, spesso mantenute solo in parte, Google continua a distinguersi per coerenza e affidabilità. 🔗gqitalia.it

Barford contro Galloway. Il ‘cambio della guardia’ più funzionale ai biancorossi - Sarà uno dei duelli più interessanti del big-match della 21esima giornata del campionato di serie A, che tra 48 ore vedrà affrontarsi, al PalaBigi, l’Unahotels e Trapani. Parliamo dello scontro Jaylen Barford-Langston Galloway ovvero, nell’ordine, il presente e il recente passato nel ruolo di guardia titolare biancorossa. E proprio il dilemma: era meglio la Reggio con il "Gallo" ex Nba di lungo corso, o quella attuale: con il 29enne esterno del Tennessee tra le sue fila, è stato uno dei temi caldi di questi mesi tra i tifosi e gli addetti ai lavori. 🔗ilrestodelcarlino.it

Il latte vegetale di soia è tra le bevande più consumate e apprezzate come alternativa al latte vaccino - Il latte vegetale di soia, tra le bevande di derivazione non animale, è uno dei più apprezzati e completi a livello nutrizionale. Leggi anche › Latte di soia: dai possibili benefici alle controindicazioni, cosa sapere Nel video scopriamo insieme alla nutrizionista Carola Dubini i suoi benefici e alcune considerazioni su quando è il caso di evitarlo. 🔗iodonna.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

C’è un’alternativa. E più funzionale; Apple annuncia il nuovo iPad Air: chip più potente e tastiera più funzionale (e si aggiorna anche il modello base); Le migliori agende 2024-2025 per tenere tutti i tuoi impegni sotto controllo; VANGSTA: Il tavolo allungabile di Ikea non più disponibile – ecco le migliori alternative. 🔗Se ne parla anche su altri siti