C' è l' accordo tra Stati Uniti e Ucraina sui minerali

Ilfoglio.it - C'è l'accordo tra Stati Uniti e Ucraina sui minerali Il primo risultato, dopo l'incontro fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nella basilica di San Pietro mezz'ora prima che iniziassero le esequie di Papa Francesco, è stato raggiunto ieri con la fir.

"Ne abbiamo molte anche noi". La Russia apre all'accordo con gli Stati Uniti - Gli Stati Uniti hanno bisogno di terre rare e la Russia sarà aperta alla cooperazione quando arriverà il momento. L'ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato da Ria Novosti. «Gli americani hanno bisogno di terre rare, noi ne abbiamo molte. Abbiamo i nostri piani per sviluppare risorse strategiche. Ma si aprono prospettive di cooperazione piuttosto ampie», ha spiegato. Il presidente ne ha parlato in un incontro, specificamente sui metalli delle terre rare. 🔗iltempo.it

Ucraina e Stati Uniti firmano l’accordo sulle terre rare: dentro anche un fondo per la ricostruzione - Usa e Ucraina hanno firmato l’accordo su minerali. L’intesa garantisce l’accesso privilegiato degli americani ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. «Sono grata a tutti coloro che hanno lavorato per l’accordo e lo hanno reso più significativo. Ora il documento è tale da garantire il successo per entrambi i nostri Paesi, Ucraina e Stati Uniti», ha dichairato la vicepremier Ucraina Yulia Svyrydenko. 🔗open.online

C'è l'accordo tra Stati Uniti e Ucraina sui minerali - E' stata firmata l'intesa sulla gestione delle risorse ucraine ed è molto diversa dalle premesse predatorie che la Casa Bianca voleva imporre. Trump aveva promesso di far finire la guerra in cento gio ... 🔗ilfoglio.it

Perché l'«accordo sulle terre rare» è così importante (e no, non c'entrano le terre rare) - Stati Uniti e Ucraina hanno firmato un accordo che - in tempi normali - Kiev non avrebbe mai sottoscritto. Ecco che cosa contiene, punto per punto -e perché segna un punto a favore dell'Ucraina ... 🔗corriere.it

Cosa prevede l'accordo sulle terre rare firmato da Stati Uniti e Ucraina - Washington si assicura il controllo della futura ricostruzione e parte dei profitti sul sottosuolo di Kiev, ma rinuncia alla richiesta di indennizzo avanzata ... 🔗msn.com