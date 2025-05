C' è chi la ama e chi la odia ma l' importante è non esagerare

Iodonna.it - C'è chi la ama e chi la odia, ma l'importante è non esagerare. Dolce e inconfondibile. La cannella, è da sempre apprezzata per il suo aroma e le sue proprietà benefiche, come la regolazione della glicemia e gli effetti antinfiammatori. Tuttavia, recenti studi dell’Università del Mississippi hanno messo in evidenza un aspetto meno conosciuto: l’interazione della cannella con i farmaci da prescrizione. Il colpevole è il cinnamaldeide, o aldeide cinnamica, il principale composto della spezia, che può attivare recettori capaci di accelerare la degradazione di alcuni medicinali nell’organismo. Questo effetto potrebbe ridurne l’efficacia, esponendo il paziente a rischi, specialmente se si consumano alte dosi di integratori a base di cannella senza consultare il medico. Una semplice spolverata sulla colazione non rappresenta un problema, ma dosi elevate possono compromettere la terapia farmacologica. 🔗 Iodonna.it

