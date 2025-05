Cda Marconi il Comune blinda le nomine

nomine nel consiglio di amministrazione dell’aeroporto Marconi, in particolare quella dell’ex candidata M5s alle ultime regionali, Annarita Bove. "Come socio pubblico il Comune ha valutato positivamente e sostenuto tutti i nomi proposti dalla Camera di Commercio", fa sapere il capo di Gabinetto con delega alle società partecipate, Sergio Lo Giudice (nella foto). "Le nuove nomine del Cda dell’Aeroporto presentano profili di riconosciuta qualità e competenza. nomine che riteniamo assolutamente coerenti con la missione che questa fondamentale realtà strategica del nostro territorio dovrà affrontare nei prossimi anni, in particolare in termini di sviluppo sostenibile e innovazione", assicura Lo Giudice. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Cda Marconi, il Comune blinda le nomine "Infondate e ingenerose" le polemiche riportate da alcuni quotidiani bolognesi sullenel consiglio di amministrazione dell’aeroporto, in particolare quella dell’ex candidata M5s alle ultime regionali, Annarita Bove. "Come socio pubblico ilha valutato positivamente e sostenuto tutti i nomi proposti dalla Camera di Commercio", fa sapere il capo di Gabinetto con delega alle società partecipate, Sergio Lo Giudice (nella foto). "Le nuovedel Cda dell’Aeroporto presentano profili di riconosciuta qualità e competenza.che riteniamo assolutamente coerenti con la missione che questa fondamentale realtà strategica del nostro territorio dovrà affrontare nei prossimi anni, in particolare in termini di sviluppo sostenibile e innovazione", assicura Lo Giudice. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’Ancona si gioca la partita più importante. Marconi o Polci? Dal Cda il futuro del club - Trecentomila euro per chiudere la stagione. Al di là delle reciproche richieste di dimissioni che sono all’ordine del giorno del consiglio direttivo indetto per oggi pomeriggio alle 14.30 presso la Criluma, e della programmazione per la prossima stagione, è questo il punto nevralgico su cui si confronteranno i soci Stefano Marconi e Massimiliano Polci insieme al resto del direttivo, composto anche da Andrea Marconi, Antonio Recchi, Robert Egidi, Giuliano Santinelli e Massimo Bugari, tutti in quota Marconi, e da Andrea Manciola e Gianluca Brilli, in quota Polci. 🔗sport.quotidiano.net

Iren, il Comune di Piacenza propone Stefano Borotti per il Cda - È tempo di indicare il nome del nuovo rappresentante del Comune di Piacenza all’interno del Consiglio d’Amministrazione di Iren, la multiutility che ha in gestione nel nostro territorio il servizio idrico e di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La scelta dell’Amministrazione Tarasconi è ricaduta... 🔗ilpiacenza.it

La criminologa spiega che quando i giudici parlano di crudeltà e stalking intendono cose ben precise, diverse dal senso comune. E questo non mette in discussione la gravità di quello che Turetta ha fatto - Punto primo. «Si ritiene che l’aver inferto 75 coltellate non sia stato per Turetta un modo per inferire con crudeltà o fare scempio della vittima ma una conseguenza dell’inesperienza e dell’inabilità». Punto secondo. «Non si ravvisano elementi anche solo sintomatici che consentano di ritenere che Giulia abbia vissuto un grave stato di ansia, turbamento e paura anche per la propria incolumità». Per queste due motivazioni, rese note dai giudici della Corte d’Assise di Venezia che hanno condannato all’ergastolo Filippo Turetta, non sono state riconosciute le aggravanti di crudeltà e stalking. 🔗iodonna.it

Cosa riportano altre fonti

Cda Marconi, il Comune blinda le nomine; Nuova leadership per Astea: Simone Marconi presidente. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia