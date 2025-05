Castello di Sammezzano | nuova proprietà acquistato dalla famiglia fiorentina Moretti

Castello di Sammezzano, circondato da un ampio parco nell'omonima località nei pressi di Leccio, nel comune di Reggello, in provincia di FirenzeL'articolo Castello di Sammezzano: nuova proprietà, acquistato dalla famiglia fiorentina Moretti proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Castello di Sammezzano: nuova proprietà, acquistato dalla famiglia fiorentina Moretti E' arrivata la svolta a lungo attesa per il futuro deldi, circondato da un ampio parco nell'omonima località nei pressi di Leccio, nel comune di Reggello, in provincia di FirenzeL'articolodiproviene da Firenze Post. 🔗 .com

Sammezzano è salvo: il castello passa alla famiglia Moretti. Si apre una nuova fase - Firenze, 1 maggio 2025 – Dopo anni di attesa, incertezze e battaglie giudiziarie, il castello di Sammezzano ha finalmente un nuovo proprietario. L’intera proprietà, situata sulla collina che domina Leccio nel comune di Reggello, in provincia di Firenze, è stata acquisita dalla Smz srl, società riconducibile al gruppo fiorentino della famiglia Moretti. La svolta è arrivata con l’omologa del giudice alla proposta di concordato fallimentare, avvenuta il 28 aprile. 🔗lanazione.it

