Cassano stronca l’Inter | Poteva prenderne cinque come si fa con il 25% di possesso palla?

Cassano stronca l’Inter di Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il Barcellona: le dichiarazioni dell’ex attaccante Cassano si è espresso così a Viva el Futbol su Barcellona–Inter, stroncando i nerazzurri di Simone Inzaghi:APPLAUSI – «Che partita, magnifica, meravigliosa. Per il peso della gara, la più bella della Champions. Ora vado nello specifico: quando dico che il Barcellona è unico e non si è mai visto – e mai si vedrà – è perché non ha fenomeni, ma non ti fanno mai vedere la palla. l’Inter è ripartita tre volte, i calci d’angoli vanno lasciati stare, si sapeva che erano in favore dell’Inter. Una squadra forte come quella nerazzurra, che fa una gara così senza mai ripartire. Dumfries è stato il migliore in campo, Poteva metterli in difficoltà anche Thuram se fosse stato bene. 🔗 Internews24.com - Cassano stronca l’Inter: «Poteva prenderne cinque, come si fa con il 25% di possesso palla?» di Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il Barcellona: le dichiarazioni dell’ex attaccantesi è espresso così a Viva el Futbol su Barcellona–Inter,ndo i nerazzurri di Simone Inzaghi:APPLAUSI – «Che partita, magnifica, meravigliosa. Per il peso della gara, la più bella della Champions. Ora vado nello specifico: quando dico che il Barcellona è unico e non si è mai visto – e mai si vedrà – è perché non ha fenomeni, ma non ti fanno mai vedere laè ripartita tre volte, i calci d’angoli vanno lasciati stare, si sapeva che erano in favore del. Una squadra fortequella nerazzurra, che fa una gara così senza mai ripartire. Dumfries è stato il migliore in campo,metterli in difficoltà anche Thuram se fosse stato bene. 🔗 Internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Cassano senza freni: «Feyenoord? Imbarazzante, l’Inter poteva fare anche sette gol. Thuram? Si vede che non sta ancora bene» - di RedazioneCassano, l’ex giocatore dell’Inter ha commentato senza peli sulla lingua la partita di ieri dei nerazzurri contro il Feyenoord: le sue parole Antonio Cassano, ex giocatore di Inter e Milan tra le tante, ha espresso le sue opinioni incisive riguardo alla partita di ieri tra i nerazzurri e il Feyenoord, valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Durante un episodio del suo podcast “Viva el Futbol“, Cassano ha analizzato in dettaglio la prestazione dell’Inter, evidenziando la superiorità della squadra di Inzaghi nella sfida contro i rivali olandesi. 🔗internews24.com

Cassano sorprende: «Leggo di una grande Juve, ma nel primo tempo l’Inter poteva farne 5» - di Redazione JuventusNews24Cassano: «Nel primo tempo l’Inter poteva farne 5 alla Juve». Il commento dell’ex attaccante sul derby d’Italia Antonio Cassano ha parlato del derby d’Italia a Viva el Futbol. Il commento sulla vittoria dei bianconeri e la prestazione dell’Inter. CASSANO – «Leggo di una grande Juventus, ma realmente nel primo tempo ci sono state 4 o 5 occasioni clamorose per l’Inter, che la poteva portare a casa facilmente. 🔗juventusnews24.com

Cassano prima e dopo: «L’Inter ha già vinto lo scudetto», poi «Stagione di me**a, Inzaghi da cacciare» - “L’Inter ha già vinto il campionato”. “Anzi, no. Forse la spunta il Napoli di Antonio Conte”. In attesa di capire quale sarà l’opinione definitiva di Antonio Cassano, vi riportiamo le sue parole per quanto riguarda la situazione in casa Inter. Leggi anche: Cassano: «Conte vero valore aggiunto, ti dà quei 15/18 punti in più» Le parole di Cassano sull’Inter Intervenuto a “Viva el Futbol“, l’ex calciatore della Nazionale ha esordito dicendo: «L’Inter è talmente più forte che decide lei quando vincere le gare». 🔗ilnapolista.it

Cosa riportano altre fonti

Capello stronca Vidal: Una sciocchezza inammissibile; Cassano boccia l’Inter ed Inzaghi | Anche con la Champions è una stagione di m***a! Inzaghi? Da mandare a casa se…; Cassano: L'Inter ha buttato 2 punti nel ce...con la Juve. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cassano: “Inter asfaltata, poteva prenderne 5. Ma si può il 25% di possesso? Di Inzaghi dico…” - A Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano commenta la semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter ... 🔗fcinter1908.it

Cassano: “Barella geniale? Bastoni pure? Ieri però non li ho visti così…” - Antonio Cassano critica l'Inter nonostante il pareggio per 3-3 ottenuto a Barcellona nella semifinale d'andata di Champions League ... 🔗fcinter1908.it

Cassano: "In Italia si fanno passare per fenomeni. 25% possesso palla, potevano prendere 5 gol" - Nella puntata di Viva el Futbol l'ex calciatore Antonio Cassano ha commentato con parole molto dure il pareggio tra Barcellona e Inter. 🔗msn.com