Cassa integrazione da record | l’aumento è del 32% Donne travolte dal precariato

Pesaro, 1 maggio 2025 – Occupazione in calo, lavoro sempre più precario e richiesta di ore di cassa integrazione in forte aumento. E' questa la situazione del mercato del lavoro che emerge nella nostra provincia nel 2024 e nei primi tre mesi del 2025 il trend sembra purtroppo confermarsi.Se si analizzano i dati di Unioncamere infatti, lo scorso anno gli assunti a Pesaro e Urbino sono stati 26.440, mentre nel 2023 erano stati 28.800, con un calo dell'8,1%. Su il totale di assunzioni 2024, 4.680 sono stati i contratti a tempo indeterminato, mentre 18.470 quelli a tempo determinato (cioè circa il 70%).Una situazione, quest'ultima, che si conferma ormai da tempo visto che stando sempre ai dati di Unioncamere (che prende in esame una serie storica a partire dal 2017), già otto anni fa, su 23.

