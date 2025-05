Casper Ruud e Francisco Cerundolo in semifinale a Madrid Eliminati Medvedev e Mensik

Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica manca all'appello solo la sfida tra Lorenzo Musetti e il canadese Gabriel Diallo. Il vincitore di questo confronto se la vedrà contro il britannico Jack Draper (n.5 del seeding).Il tennista del Regno Unito ha rispettato i pronostici e sconfitto piuttosto nettamente Matteo Arnaldi (n.44 del mondo) col punteggio di 6-0 6-4. Dopo un primo parziale a senso unico, il ligure ha provato ad alzare il proprio livello, ma la poca consistenza del suo tennis è stato un fattore in negativo in una partita dal coefficiente di difficoltà molto alto.Nel primo incontro di giornata il norvegese Casper Ruud (n.15 del ranking) ha battuto il russo Daniil Medvedev (n.10 ATP) con lo score di 6-3 7-5.

