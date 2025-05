Caso Ultras Inter Alvino durissimo | Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica la solita farsa all’italiana Vogliono nascondere la verità sotto un naso rosso

Caso Ultras Inter, Alvino: «La solita farsa all’italiana». Le dichiarazioni del giornalista dopo il patteggiamentoReazioni non solo dal mondo Juve. Carlo Alvino, su X, ha commentato così il patteggiamento di Simone Inzaghi e Calhanoglu per il Caso Ultras. Queste le sue parole sull’indagine conclusa nelle scorse ore.Alvino – «Caso Ultras e Inter, la solita farsa all’italiana: Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica. Una pagliacciata, un ridicolo trucco di chi vuole nascondere la verità sotto un naso rosso». .com 🔗 Juventusnews24.com - Caso Ultras Inter, Alvino durissimo: «Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica, la solita farsa all’italiana. Vogliono nascondere la verità sotto un naso rosso» : «La». Le dichiarazioni del giornalista dopo il patteggiamentoReazioni non solo dal mondo Juve. Carlo, su X, ha commentato così il patteggiamento di Simoneper il. Queste le sue parole sull’indagine conclusa nelle scorse ore.– «, launadi. Una pagliacciata, un ridicolo trucco di chi vuolelaun». .com 🔗 Juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caso ultras Milan e Inter, dagli arresti al processo. Le tappe dell'inchiesta - L'inchiesta Doppia Curva della Procura di Milano ha portato all'arresto dei capi delle curve di Inter e Milan, con l'accusa di associazione a delinquere al fine di estorsioni e aggressioni. Per la curva nerazzura c'è l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, visto l'ingresso nell'ex direttivo di elementi legati alla 'ndrangheta (Antonio Bellocco). Il percorso giudiziario è diviso in due tronconi: giudizio immediato per tre ultras del Milan (tra cui Christian Rosiello e Francesco Lucci, fratello di Luca) e rito abbreviato per altri 16, tra cui i capi assoluti (Andrea Beretta, diventato ... 🔗tg24.sky.it

Caso ultras Milan e Inter, dagli arresti al processo. Le tappe dell'inchiesta - L'inchiesta Doppia Curva della Procura di Milano ha portato all'arresto dei capi delle curve di Inter e Milan, con l'accusa di associazione a delinquere al fine di estorsioni e aggressioni. Per la curva nerazzura c'è l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, visto l'ingresso nell'ex direttivo di elementi legati alla 'ndrangheta (Antonio Bellocco). Il percorso giudiziario è diviso in due tronconi: giudizio immediato per tre ultras del Milan (tra cui Christian Rosiello e Francesco Lucci, fratello di Luca) e rito abbreviato per altri 16, tra cui i capi assoluti (Andrea Beretta, diventato ... 🔗tg24.sky.it

Caso ultras a San Siro, Inter e Milan patteggiano: un turno a Inzaghi e Calha. Multe per i rossoneri - A seguito dell’inchiesta sulla curva nord, il giudice sportivo ha inflitto un turno di squalifica a Hakan Calhanoglu e a Simone Inzaghi , entrambi diffidati e ammoniti nel match contro il Torino. L’ Inter è stata multata di 5.000 euro per cori offensivi contro l’arbitro, mentre al Milan è stata comminata una sanzione di 4.000 euro per il lancio di oggetti da parte dei tifosi durante la gara... 🔗feedpress.me

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inchiesta Ultras, Alvino non ci sta: ''Solita farsa all’italiana. Un ridicolo trucco per nascondere la verità''; Patteggiamento Inter, Alvino: “Solita farsa all’italiana, si nasconde la verità!”; Inchiesta Ultras, Alvino durissimo: “Il patteggiamento dell’Inter è l’ennesima farsa”; Patteggiamento Inzaghi e Calhanoglu, Alvino: Una pagliacciata, un ridicolo trucco di chi vuole nascondere la verità sotto un naso rosso. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Patteggiamento Inter, Alvino durissimo: "Una pagliacciata, ridicolo trucco di chi vuole nascondere la verità sotto un naso rosso" - Il giornalista napoletano Carlo Alvino commenta duramente il ridicolo patteggiamento dell'Inter con la Procura federale: "Ultras e Inter, solita farsa all’italiana: Inzaghi e ... 🔗tuttojuve.com

IL PENSIERO - Alvino: "Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica, solita farsa all'italiana" - Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, e il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu hanno patteggiato una giornata di squalifica per il caso legato ai rapporti con gli ultras milanesi. Il turno di ... 🔗napolimagazine.com

Alvino: "Una pagliacciata, ridicolo trucco di chi vuole nascondere verità sotto naso rosso" - Simone Inzaghi dell'Inter e il centrocampista turco Hakan Calhanoglu hanno patteggiato con la FIGC per il caso relativo al rapporto con gli ultrà del club nerazzurro. I due, da accordi, sconteranno un ... 🔗msn.com