Caso ultras a San Siro Inter e Milan patteggiano | un turno a Inzaghi e Calha Multe per i rossoneri

turno di squalifica a Hakan Calhanoglu e a Simone Inzaghi , entrambi diffidati e ammoniti nel match contro il Torino. L’ Inter è stata multata di 5.000 euro per cori offensivi contro l’arbitro, mentre al Milan è stata comminata una sanzione di 4.000 euro per il lancio di oggetti da parte dei tifosi durante la gara. 🔗 Feedpress.me - Caso ultras a San Siro, Inter e Milan patteggiano: un turno a Inzaghi e Calha. Multe per i rossoneri A seguito dell’inchiesta sulla curva nord, il giudice sportivo ha inflitto undi squalifica a Hakannoglu e a Simone, entrambi diffidati e ammoniti nel match contro il Torino. L’è stata multata di 5.000 euro per cori offensivi contro l’arbitro, mentre alè stata comminata una sanzione di 4.000 euro per il lancio di oggetti da parte dei tifosi durante la gara. 🔗 Feedpress.me

Approfondimenti da altre fonti

Ultras, dettagli e video dal processo a carico dei capi curva di San Siro - Emergono dettagli e violenze, nonché filmati, dal processo a carico dei capi curva di Milan e Inter: ecco cosa facevano gli ultras a San Siro 🔗pianetamilan.it

“A chi dovevamo chiedere la valutazione, alla Nasa?”. Sala risponde sul caso San Siro e sfida i “signori del no” - ??????MILANO – Il caso San Siro, certo. Ma non solo. Il sindaco ridimensiona la gravità dell’apertura del fascicolo da parte della Procura su eventuali danni erariali dalla cessione dello stadio e dell’area limitrofa (“è un atto dovuto. È un modello 45, che vuol dire registro di atti non costituenti notizie di reato”), rispedisce al mittente l’esposto del Comitato Sì Meazza su una valutazione troppo bassa dell’area (“la valutazione l’abbiamo fatta fare all’Agenzia delle Entrate, il soggetto più titolato e competente per farla. 🔗ilgiorno.it

Corriere - Tonali e il caso scommesse, il verbale: "Andavo in un bar in zona San Siro e versavo fino a 25.000 euro in contanti" - Passano i giorni ed emergono sempre più dettagli su quello che ormai è stato ribattezzato il nuovo caso scommesse che ha coinvolto il mondo... 🔗calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Caso ultras a San Siro, Inter e Milan patteggiano: un turno a Inzaghi e Calha. Multe per i rossoneri; Inchiesta Doppia Curva, tre ultras del Milan a processo con rito abbreviato: tra loro anche l'ex bodyguard di Fedez; Caso ultras Milan e Inter, dagli arresti al processo: tutte le tappe; Milano si sveglia e scopre la quinta mafia degli Ultras. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Caso ultras a San Siro, Inter e Milan patteggiano: un turno a Inzaghi e Calha. Multe per i rossoneri - A seguito dell’inchiesta sulla curva nord, il giudice sportivo ha inflitto un turno di squalifica a Hakan Calhanoglu e a Simone Inzaghi, entrambi diffidati e ammoniti nel match contro il Torino. L’Int ... 🔗msn.com

Caso Ultrà, Luca Lucci: «Fedez è un mio caro amico, volevo tenerlo lontano dalla curva». Cristiano Iovino e la bibita sponsorizzata - Fedez «è mio amico», «per me è un mio carissimo amico», ma «si è voluto appositamente far pensare (...) che dietro Fedez, dietro ... 🔗msn.com

Caso ultras, avv. D'Onofrio: "Sembra più grave del caso Juve. Penalizzazione? Solo se..." - Le dichiarazioni di Luca Lucci, capo ultra della Curva Sud di San Siro, che nel suo interrogatorio ha dichiarato di aver avuto rapporti con la dirigenza. 🔗tuttomercatoweb.com