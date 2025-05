Caso Orlandi il giallo di un numero di telefono non identificato nel diario di Emanuela

Caso Orlandi spunta un dettaglio misterioso: un numero telefonico non identificato sul diario di Emanuela appartenente ad una "Federica" o "Federico". È stato reso noto nell'audizione all'ex commissario capo della Polizia di Stato nella Commissione Orlandi-Gregori. 🔗 Nelspunta un dettaglio misterioso: untelefonico nonsuldiappartenente ad una "Federica" o "Federico". È stato reso noto nell'audizione all'ex commissario capo della Polizia di Stato nella Commissione-Gregori. 🔗 Fanpage.it

Il giallo della ricostruzione sul caso di Emanuela Orlandi, un’amica: “Non la vidi alla fermata del bus” - Nella giornata di oggi, giovedì 3 aprile 2025, sarà ascoltata Sabrina Calitti, che frequentava insieme a Emanuela Orlandi il corso di flauto. Nel 1983, un mese dopo la scomparsa di Orlandi, disse alla Digos di aver visto la compagna di corso alla fermata del bus.Continua a leggere 🔗fanpage.it

E’ morta Sabrina Minardi, la supertestimone del caso Emanuela Orlandi: il “giallo” dell’audizione in Commissione - La supertestimone, depositaria di segreti sulla sparizione di Emanuela Orlandi, è morta nei giorni in cui da più parti si chiedeva una convocazione nella commissione parlamentare d’Inchiesta che indaga sulla ragazzina romana scomparsa in Vaticano. Sabrina Minardi, è morta, secondo il gruppo di Facebook fondato da Pietro Orlandi, che commenta: “Mi spiace per la sua morte. Ho provato tante volte a incontrarla, ma non ha mai voluto. 🔗secoloditalia.it

Morta Sabrina Minardi: parlò del coinvolgimento della Magliana nel caso Orlandi - A 65 è morta Sabrina Minardi, testimone nella vicenda di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa a 15 anni, nel 1983. Ex moglie di Bruno Giordano, ex calciatore di Lazio e Napoli, è stata anche legata a Enrico 'Renatino' De Pedis. Sarebbe deceduta nel sonno in provincia di Bologna. ... 🔗bolognatoday.it

