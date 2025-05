Caso Garlasco spunta il nome di Antonio | ex vigile del fuoco legato alla madre di Andrea Sempio

Garlasco, gettando un’ombra inedita sulle indagini riaperte per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’estate del 2007. Si chiama Antonio, è un ex vigile del fuoco oggi in pensione, e il suo nome è stato pronunciato per la prima volta durante un colloquio tra i carabinieri e Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, attualmente indagato per omicidio in concorso. A rivelarlo è stata la trasmissione Chi l’ha visto?, che ha riferito anche della reazione violenta della donna: un attacco di panico, accompagnato dalla frase «Non capisco cosa c’entri», avrebbe interrotto l’interrogatorio lo scorso lunedì 28 aprile.Un incontro casuale e un rapporto sporadicoDaniela Ferrari era stata convocata a Milano per rispondere a domande legate al nuovo filone investigativo, che mira a riscrivere la narrazione del delitto di Garlasco. 🔗 Thesocialpost.it - Caso Garlasco, spunta il nome di Antonio: ex vigile del fuoco legato alla madre di Andrea Sempio Una nuova figura emerge nel giallo di, gettando un’ombra inedita sulle indagini riaperte per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’estate del 2007. Si chiama, è un exdeloggi in pensione, e il suoè stato pronunciato per la prima volta durante un colloquio tra i carabinieri e Daniela Ferrari,di, attualmente indagato per omicidio in concorso. A rivelarlo è stata la trasmissione Chi l’ha visto?, che ha riferito anche della reazione violenta della donna: un attacco di panico, accompagnato dfrase «Non capisco cosa c’entri», avrebbe interrotto l’interrogatorio lo scorso lunedì 28 aprile.Un incontro casuale e un rapporto sporadicoDaniela Ferrari era stata convocata a Milano per rispondere a domande legate al nuovo filone investigativo, che mira a riscrivere la narrazione del delitto di. 🔗 Thesocialpost.it

Nel caso di Garlasco spunta una terza persona “mai apparsa nell’inchiesta”. E la madre di Sempio si è sentita male sentendo il suo nome - Pavia – C’è Alberto Stasi, condannato per aver ucciso Chiara Poggi, la sua fidanzata dell’epoca, il 13 agosto 2007. Poi c’è Andrea Sempio, all’epoca amico della famiglia Poggi, che da quest’anno è indagato per l’omicidio a seguito di alcune analisi genetiche. E infine c’è una terza persona, sconosciuta, il cui nome non era mai emerso dalle indagini. O almeno, così era fino a quando i carabinieri di Milano hanno fatto quel nome davanti a Daniela Ferrari, madre di Sempio, la mattina del 28 aprile mentre la interrogavano in qualità di testimone. 🔗ilgiorno.it

