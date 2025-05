Caso Ficcadenti nel consiglio dell’Unione

consiglio dell’Unione, che si è riunito martedì sera, nella sala consiliare del comune di Castel di Lama sono stati sospesi a causa di un Caso di presunta incompatibilità sopravvenuta. Tra i punti in discussione nella serata c’era anche la variazione di bilancio dell’ente. Adesso si tratta di capire se il consigliere di opposizione di Castorano Luigi Ficcadenti, che ha attivato un procedimento di contestazione al tribunale del lavoro rivendicando l’indennità di performance del 2022, quando era coordinatore-responsabile delle Politiche sociali dell’Unione, può continuare a sedere sui banchi e ricoprire la carica di consigliere dell’Unione dei Comuni. Intanto il consiglio dell’Unione dei Comuni invita quest’ultimo a formulare osservazione o eliminare le presunte cause di incompatibilità. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Caso Ficcadenti nel consiglio dell’Unione I lavori del, che si è riunito martedì sera, nella sala consiliare del comune di Castel di Lama sono stati sospesi a causa di undi presunta incompatibilità sopravvenuta. Tra i punti in discussione nella serata c’era anche la variazione di bilancio dell’ente. Adesso si tratta di capire se il consigliere di opposizione di Castorano Luigi, che ha attivato un procedimento di contestazione al tribunale del lavoro rivendicando l’indennità di performance del 2022, quando era coordinatore-responsabile delle Politiche sociali, può continuare a sedere sui banchi e ricoprire la carica di consiglieredei Comuni. Intanto ildei Comuni invita quest’ultimo a formulare osservazione o eliminare le presunte cause di incompatibilità. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su altri siti se ne discute

Oggi riunione dell’assemblea ’Caso residenze’ in Consiglio. Ma il punto resta ’secretato’ - Si riunisce oggi alle 14.30 il consiglio comunale follonichese che dovrà discutere su un ordine del giorno composto da undici punti, ma uno su tutti promette di tenere impegnata l’assemblea, il primo che sarà affrontato: le spiegazioni che il sindaco Matteo Buoncristiani dovrà dare ai consiglieri in seguito alla serie di domande presentate dalla minoranza sulla residenza dello stesso primo cittadino. 🔗lanazione.it

Consiglio Ue, niente intesa a 27 sull’Ucraina: la frattura dell’Ungheria di Orban - (Adnkronos) – Il Consiglio Europeo di marzo si chiuderà molto probabilmente senza conclusioni a 27 sull'Ucraina, a causa della perdurante "divergenza" tra i 26 Stati membri e l'Ungheria di Viktor Orban sulla strategia da adottare di fronte alla decisa spinta americana per mettere fine al conflitto che infuria da oltre tre anni alle porte dell'Ue. […] L'articolo Consiglio Ue, niente intesa a 27 sull’Ucraina: la frattura dell’Ungheria di Orban proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Un posto al sole: i piccoli detective Camillo e Jimmy risolvono il caso dell'avvelenamento al parco archeologico - Finalmente Camillo e Jimmy, come in un vero giallo, hanno capito responsabile e mandante dell’avvelenamento al parco archeologico. Con tutta l’intelligenza e la simpatia che in Upas solo i bambini sanno trasmettere. Ora però toccherà svelare agli adulti, che invece non hanno capito niente… Mentre Michele scopre che dal suo pc è sparito il video dell’inchiesta sui Gagliotti… mentre continua a vedere una donna che non sa se essere una visione o una persona in carne ed ossa… ma a quanto pare si tratta di una volontaria che assiste e tiene compagnia ai pazienti soli in ospedale. 🔗ilfoglio.it

Ne parlano su altre fonti

Uisp di Ascoli Piceno, rinnovato il Consiglio direttivo. Daniele Ficcadenti confermato presidente; Uisp, Ficcadenti confermato presidente; Daniel Claudio Ficcadenti presidente Uisp regionale; Monteprandone, inizia il Loggi bis, ecco la squadra. Ciabattoni presidente del consiglio. Christian Ficcadenti vicesindaco. 🔗Ne parlano su altre fonti

Caso Ficcadenti nel consiglio dell’Unione - I lavori del consiglio dell’Unione, che si è riunito martedì sera, nella sala consiliare del comune di Castel di ... 🔗ilrestodelcarlino.it