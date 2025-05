Caso dello striscione antifascista tensione in consiglio La comandante dei vigili | Ecco perché siamo andati

consiglio comunale che si è svolto ieri mattina. Una seduta caratterizzata da momenti di grande nervosismo perché sui banchi della sala della Ragione sono arrivate due interrogazioni urgenti riferite agli striscioni comparsi in città in occasione del 25 aprile.Da un lato la minoranza, guidata dal capogruppo Francesco Ameli, che ha chiesto lumi su come sono andate effettivamente le cose in merito all’identificazione della fornaia Lorenza Roiati di piazza Arringo, da parte delle forze dell’ordine, per aver affisso l’ormai celebre lenzuolo antifascista. Dall’altro la maggioranza, invece, che con l’interrogazione urgente della consigliera Emanuela Marozzi ha chiesto all’opposizione di essere solidale con il primo cittadino dopo lo striscione esposto dal Collettivo Caciara nei suoi confronti a colle San Marco, durante le celebrazioni del 25 aprile. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Caso dello striscione antifascista, tensione in consiglio. La comandante dei vigili: “Ecco perché siamo andati” Ascoli, 1 maggio 2025 – Delle minacce ricevute il sindaco Marco Fioravanti ne ha parlato anche nel corso delcomunale che si è svolto ieri mattina. Una seduta caratterizzata da momenti di grande nervosismosui banchi della sala della Ragione sono arrivate due interrogazioni urgenti riferite agli striscioni comparsi in città in occasione del 25 aprile.Da un lato la minoranza, guidata dal capogruppo Francesco Ameli, che ha chiesto lumi su come sono andate effettivamente le cose in merito all’identificazione della fornaia Lorenza Roiati di piazza Arringo, da parte delle forze dell’ordine, per aver affisso l’ormai celebre lenzuolo. Dall’altro la maggioranza, invece, che con l’interrogazione urgente della consigliera Emanuela Marozzi ha chiesto all’opposizione di essere solidale con il primo cittadino dopo loesposto dal Collettivo Caciara nei suoi confronti a colle San Marco, durante le celebrazioni del 25 aprile. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

