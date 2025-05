Caso curve squalificati Inzaghi e Calhanoglu maxi-multa per la società!

Inzaghi e Hakan Calhanoglu, ma nessun processo e posizione “attenuata” per Javier Zanetti. Sono queste le principali novità che emergono dal patteggiamento siglato tra i tesserati dell’Inter e la Procura Federale, a seguito dell’inchiesta aperta per i rapporti tra alcuni dirigenti e giocatori con ambienti riconducibili al tifo organizzato.La squalifica e le sanzioniSia Inzaghi che Calhanoglu hanno deciso di patteggiare, evitando così il dibattimento e ottenendo una sanzione ridotta. Entrambi sconteranno la squalifica in occasione di Inter-Verona, in programma sabato sera, nell’ambito della 35ª giornata di Serie A.Ecco le sanzioni nel dettaglio:Hakan Calhanoglu: 1 giornata di squalifica + 30.000 euro di multa;Simone Inzaghi: 1 giornata di squalifica + 15. 🔗 Ilnerazzurro.it - Caso curve, squalificati Inzaghi e Calhanoglu, maxi-multa per la società! Una giornata di squalifica e multe per Simonee Hakan, ma nessun processo e posizione “attenuata” per Javier Zanetti. Sono queste le principali novità che emergono dal patteggiamento siglato tra i tesserati dell’Inter e la Procura Federale, a seguito dell’inchiesta aperta per i rapporti tra alcuni dirigenti e giocatori con ambienti riconducibili al tifo organizzato.La squalifica e le sanzioniSiachehanno deciso di patteggiare, evitando così il dibattimento e ottenendo una sanzione ridotta. Entrambi sconteranno la squalifica in occasione di Inter-Verona, in programma sabato sera, nell’ambito della 35ª giornata di Serie A.Ecco le sanzioni nel dettaglio:Hakan: 1 giornata di squalifica + 30.000 euro di;Simone: 1 giornata di squalifica + 15. 🔗 Ilnerazzurro.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Salto con gli sci, i Mondiali di Trondheim si chiudono con il caso delle tute manipolate: squalificati i norvegesi - La chiusura del salto con gli sci ai Mondiali di Trondheim 2025 con la squalifica degli atleti norvegesi che rischia di gettare delle pesanti ombre sulla regolarità delle ultime gare. Al termine della gara sul trampolino lungo Granaasen HS138, Marius Lindvik e Johann André Forfang sono infatti stati squalificati per manipolazione della tuta, sanzione che ha privato il primo di una medaglia d’argento che avrebbe fatto il paio con l’oro già in tasca dal trampolino normale. 🔗sportface.it

Serie A, Inzaghi e Conte squalificati per il prossimo turno - Non saranno in panchina nella 31esima giornata di Serie A gli allenatori delle due contendenti per lo scudetto: Simone Inzaghi e Antonio Conte, i tecnici di Inter e Napoli, sono infatti stati squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo, nella sua decisione del 1 aprile. Squalifica Inzaghi, le motivazioni Inflitti i provvedimenti di una squalifica per una giornata effettiva di gara, ammonizione con diffida e ammenda di € 5. 🔗lapresse.it

Inter-Inzaghi, divorzio a fine stagione? In caso di Scudetto … | VIDEO - Simone Inzaghi può andare via dall'Inter al termine di questa stagione? Ne ha parlato Luigi Garlando a 'La Gazzetta dello Sport'. Il video Simone Inzaghi via dall'Inter a fine stagione? Considerando la necessità di ristrutturare la rosa, i nerazzurri potrebbero anche optare per un cambio in panchina. Guarda l'estratto video dell'ultimo episodio de 'La Tripletta', il podcast settimanale della Gazzetta dello Sport 🔗pianetamilan.it

Approfondimenti da altre fonti

Calhanoglu e Inzaghi squalificati una giornata per il caso Curve, cosa è successo e la decisione di patteggiar; Corriere dello Sport - Caso curve, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano la squalifica per i contatti con gli ultras: non ci saranno per Inter-Verona; Inzaghi e Calhanoglu squalificati per una partita in Serie A: hanno patteggiato per il caso curve; Caso Curve, Calhanoglu e Inzaghi squalificati col Verona: la sentenza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Calhanoglu e Inzaghi squalificati una giornata per il caso Curve, cosa è successo e la decisione di patteggiare - C’è un nuovo aggiornamento sul caso dei rapporti tra gli ultras nerazzurri e rossoneri con Inter e Milan. Almeno sul piano sportivo. Infatti, Simone Inzaghi e Calhanoglu ... 🔗ilmessaggero.it

Inzaghi e Calhanoglu squalificati per una partita in Serie A: hanno patteggiato per il caso curve - Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu sono stati squalificati per una giornata da scontare in campionato per il caso curve ... 🔗fanpage.it

Inzaghi e Calhanoglu squalificati! CdS: rapporti con gli ultras, hanno patteggiato. Novità anche su Marotta - Ultime notizie - Il Corriere dello Sport ha dato degli importanti aggiornamenti per quanto riguarda il caso Curve che ha coinvolto nei mesi scorsi l'Inter. Novità per quanto riguarda la posizione di S ... 🔗msn.com