Caso curve multa per Inter e Milan! Sanzionati anche Marotta e Zanetti? Ecco cosa è accaduto nell’indagine sulle due società

Caso curve, multate Inter e Milan! Arriva la sanzione anche Marotta e Zanetti? cosa è successo nell’indagine sulle due societàC’è un risvolto nell’indagine Doppia Curva portata avanti dalla Procura di Milano riguardante la Curva Nord dell’Inter, la Curva Sud del Milan e i rapporti tra il tifo organizzato e alcuni tesserati delle due società. Il Corriere dello Sport ha ricostruito così la vicenda relative ai due club rivali della Juve.Caso curve – «Il Caso dei rapporti tra gli ultras Milanesi con Inter e Milan arriva a una prima importante conclusione sul filone sportivo: l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, e il centrocampista Hakan Calhanoglu hanno patteggiato con la procura federale una giornata di squalifica in campionato, da scontare subito contro il Verona, per la violazione di due articoli del codice di giustizia sportiva: l’art 4, quello che parla espressamente di lealtà probità e correttezza (la famosa “norma in bianco” nella quale rientrano tutti i comportamenti dei tesserati) e l’art. 🔗 Juventusnews24.com - Caso curve, multa per Inter e Milan! Sanzionati anche Marotta e Zanetti? Ecco cosa è accaduto nell’indagine sulle due società te! Arriva la sanzioneè successodueC’è un risvoltoDoppia Curva portata avanti dalla Procura dio riguardante la Curva Nord dell’, la Curva Sud dele i rapporti tra il tifo organizzato e alcuni tesserati delle due. Il Corriere dello Sport ha ricostruito così la vicenda relative ai due club rivali della Juve.– «Ildei rapporti tra gli ultrasesi conarriva a una prima importante conclusione sul filone sportivo: l’allenatore dell’, Simone Inzaghi, e il centrocampista Hakan Calhanoglu hanno patteggiato con la procura federale una giornata di squalifica in campionato, da scontare subito contro il Verona, per la violazione di due articoli del codice di giustizia sportiva: l’art 4, quello che parla espressamente di lealtà probità e correttezza (la famosa “norma in bianco” nella quale rientrano tutti i comportamenti dei tesserati) e l’art. 🔗 Juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Caso curve, squalificati Inzaghi e Calhanoglu, maxi-multa per la società! - Una giornata di squalifica e multe per Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu, ma nessun processo e posizione “attenuata” per Javier Zanetti. Sono queste le principali novità che emergono dal patteggiamento siglato tra i tesserati dell’Inter e la Procura Federale, a seguito dell’inchiesta aperta per i rapporti tra alcuni dirigenti e giocatori con ambienti riconducibili al tifo organizzato. La squalifica e le sanzioni Sia Inzaghi che Calhanoglu hanno deciso di patteggiare, evitando così il dibattimento e ottenendo una sanzione ridotta. 🔗ilnerazzurro.it

Caso Curve Inter e Milan, si muove la Lega Serie A: forte decisione! - Il caso curve di Inter e Milan continua a tenere banco. E dopo che i due club hanno deciso di costituirsi parte civile, è in arrivo anche la mossa della Lega Serie A. MOSSA – L’appello ultimo e chiaro è uno: ripulire gli stadi dalla criminalità! Ecco perché il caso curve di Inter e Milan continua a tenere banco. I due club, nelle scorse settimane, hanno deciso di costituirsi parte civile in merito all’inchiesta che le ha colpite da vicino e scoppiata con l’arresto tra settembre e ottobre dei principali leader delle due curve di San Siro. 🔗inter-news.it

Lautaro Martinez, chiuso il “caso” bestemmia di Juve Inter. Decisione ufficiale: l’attaccante patteggia una multa. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Lautaro Martinez, chiuso il “caso” bestemmia di Juve Inter: il capitano nerazzurro patteggia la multa. I dettagli Si chiude con il patteggiamento di Lautaro Martinez il caso bestemmia post Juve Inter. Il capitano dei nerazzurri ha patteggiato per una multa di 5.000 euro, la decisione è ora ufficiale. Solo ammenda per l’attaccante argentino dopo le tante polemiche dei giorni seguenti. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Caso Curve, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica; Caso Curve: multa di 70mila euro all'Inter, un turno di squalifica per Inzaghi e Calhanoglu. Marotta, nessuna irregolarità; Inzaghi e Calhanoglu squalificati per una partita in Serie A: hanno patteggiato per il caso curve; Calhanoglu e Inzaghi squalificati una giornata per il caso Curve, cosa è successo e la decisione di patteggiar. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inzaghi e Calhanoglu squalificati per una partita in Serie A: hanno patteggiato per il caso curve - Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu sono stati squalificati per una giornata da scontare in campionato per il caso curve ... 🔗fanpage.it

Inchiesta Curve, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano: un turno di squalifica. Assolto Marotta, multa per l'Inter - Arrivano importanti novità sull’Inchiesta Curve di Inter e Milan. Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu patteggiano con la Procura: ecco cosa comporta questo per i due nerazzurri. PRIMI RISVOLTI – L’Inchi ... 🔗informazione.it

CdS - Caso Curve, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano: un turno di squalifica e multa. Marotta, nessuna irregolarità - Secondo quanto svelato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu hanno patteggiato con la Procura Federale una giornata di squalifica, da scontare subito in Inter-Verona di sabato se ... 🔗msn.com