Caso Cipriani | sanzionato da Papa Francesco per pedofilia si presenta vestito da cardinale

pedofilia e per questo Papa Francesco gli ha proibito di indossare le insegne cardinalizie. La sua disobbedienza al pontefice ha imbarazzato le congregazioni generali 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Caso Cipriani: sanzionato da Papa Francesco per pedofilia si presenta vestito da cardinale L'arcivescovo emerito di Lima è stato accusato die per questogli ha proibito di indossare le insegne cardinalizie. La sua disobbedienza al pontefice ha imbarazzato le congregazioni generali 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Caso Cipriani, sanzionato da Papa Francesco per pedofilia si presenta alle congregazioni vestito da cardinale - L'arcivescovo emerito di Lima è stato accusato di pedofilia e per questo Papa Francesco gli ha proibito di indossare le insegne cardinalizie. La sua disobbedienza al pontefice ha imbarazzato le congregazioni generali

In Vaticano scoppia il caso Cipriani, cardinale sanzionato per abusi che partecipa alle riunioni pre-Conclave - Juan Luis Cipriani, membro dell’Opus Dei e già arcivescovo di Lima, nel 2019 fu sanzionato da Papa Francesco per accuse ritenute dal Santo Padre credibili di abusi sessuali su minori risalenti ai primi anni '80. Il porporato sta partecipando a incontri e riunioni pre-Conclave.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Conclave, il caso Cipriani: sanzionato da Francesco per pedofilia si presenta vestito da cardinale - Il presule cileno è stato sanzionato da papa Francesco dopo le accuse di molestie a un minore. Ma lui sfida tutti: sfila davanti al feretro del pontefice e imbarazza le congregazioni generali

