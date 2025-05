Casinò di Sankt Moritz Chiusura e licenziamenti

Ultimo giorno di apertura per il Casinò di Sankt Moritz che non ha trovato un acquirente e, come anticipato dalla Rsi, sarà costretto a chiudere. La decisione della Casinos Austria, proprietaria della piccola casa da gioco dell'Engadina, è stata irrevocabile e adesso per i trenta dipendenti si aprirà la procedura di licenziamento collettivo.Appena un mese fa il gruppo austriaco, spiazzando un po' tutti, visto che aveva appena rinnovato la concessione ventennale e aveva pronta anche una nuova offerta dedicata ai giochi online, aveva annunciato la volontà di liberarsi della casa da gioco e si era detto pronto a ricevere le offerte di possibili acquirenti. Nessuno però si è fatto avanti e così Casinos Austria ha deciso di chiudere.Il Casinò di Sankt Moritz è una delle 22 case da gioco elvetiche, in possesso di un permesso B.

