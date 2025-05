Case di via Pincherle all’asta il municipio | Subito un tavolo con Ater Regione e Comune

Case a prezzi calmierati, terreni all’asta - Il Comune di Argelato ha indetto un’asta per vendere un terreno edificabile in via Nuova nella frazione di Funo. Il terreno è diviso in quattro lotti dedicati anche all’Ers (Edilizia residenziale sociale), dunque a prezzo calmierato per favorire le giovani coppie che intendo metter su casa. È stata, quindi, indetta un’asta pubblica per l’alienazione del terreno, in un’unica soluzione, con una base d’asta per la presentazione delle offerte di 750. 🔗ilrestodelcarlino.it

Case all'asta, Ater conferma la vendita e scarica sulla Regione Lazio. A rischio oltre 100 famiglie - Niente da fare, la quadra (ancora) non si trova. Tra il comitato inquilini di via Pincherle e via dei Colli Portuensi e Ater l'incontro per la messa all'asta degli alloggi non è andato bene. Visto il periodo, possiamo dire che non c'è stata la tanto attesa fumata bianca. Case Ater in vendita... 🔗romatoday.it

Case all'asta a Monte Stallonara, Zevi: "La possibilità di salvarle dipende dai giudici. Nessuno deve finire per strada" - "Chiediamo al giudice di sospendere la messa all'asta delle case di via Decimomannu a Monte Stallonara". L'assessore al Patrimonio Tobia Zevi interviene chiaramente sull'annosa questione del piano di zona, all'interno del quale ci sono 30 appartamenti pignorati e che nel giro di una quindicina di... 🔗romatoday.it

Case all'asta, Ater conferma la vendita e scarica sulla Regione Lazio. A rischio oltre 100 famiglie - L'incontro con un comitato di inquilini è finito con un nulla di fatto. Dopo la protesta del 28 aprile, si attende la commissione regionale del 5 maggio ... 🔗romatoday.it

Case Ater all'asta, inquilini sul piede di guerra. Il 17 aprile assemblea pubblica per evitare gli sfratti - Si fa sempre più ampia la battaglia degli inquilini delle case Ater di via Pincherle e via dei Colli ... chi già ci vive e in seconda battuta, all'asta. Inquini Ater a rischio sfratto Il 17 ... 🔗romatoday.it

Case Ater in vendita, tremano 130 famiglie. Inquilini in piazza: “Così ci rovinate” - Le abitazioni tra via Pincherle e via dei Colli Portuensi. Il presidente del municipio Amedeo Ciaccheri: “Insieme ai residenti contro questa ingiustizia” ... 🔗roma.repubblica.it