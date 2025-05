Casa rifugio nell’entroterra Via ai lavori

Casa rifugio per donne vittime di violenza e i loro figli. L’intervento, che punta a partecipare a un bando regionale dell’Emilia-Romagna, rientra nel sistema di protezione di secondo livello, finalizzato a offrire soluzioni abitative temporanee e accompagnare le donne verso la semiautonomia.Il progetto prevede interventi strutturali sia esterni che interni: sarà rifatta la copertura, rinnovate le finiture e completamente tinteggiato il fabbricato. Internamente si procederà alla redistribuzione degli spazi: saranno ricavate due camere doppie, ciascuna con servizi igienici dedicati, in grado di ospitare fino a quattro persone o due nuclei familiari. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Casa rifugio nell’entroterra. Via ai lavori Un nuovo passo avanti per il contrasto alla violenza di genere nel Riminese: la Giunta Comunale ha approvato il progetto per la manutenzione straordinaria di un alloggio da destinare aper donne vittime di violenza e i loro figli. L’intervento, che punta a partecipare a un bando regionale dell’Emilia-Romagna, rientra nel sistema di protezione di secondo livello, finalizzato a offrire soluzioni abitative temporanee e accompagnare le donne verso la semiautonomia.Il progetto prevede interventi strutturali sia esterni che interni: sarà rifatta la copertura, rinnovate le finiture e completamente tinteggiato il fabbricato. Internamente si procederà alla redistribuzione degli spazi: saranno ricavate due camere doppie, ciascuna con servizi igienici dedicati, in grado di ospitare fino a quattro persone o due nuclei familiari. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Muore a 29 anni nell'incendio della sua casa. Genova sotto choc: cosa c'è dietro al gesto - Tragedia nella notte a Genova: un uomo di 29 anni è morto nel corso dell'incendio dell'appartamento in cui viveva in via Galliano, nel quartiere di Sestri Ponente. Il rogo ha coinvolto 15 persone di cui quattro rimaste ferite, la più grave la madre del 29enne, ricoverata in codice rosso al San Martino. Altre tre persone sono state ricoverate in codice giallo all'ospedale di Villa Scassi. Sul posto la polizia che indaga sulla dinamica. 🔗liberoquotidiano.it

Artigianato: cinque anni di bonus affitto per nuove imprese nell'entroterra - "Cinque anni di bonus affitto per le imprese dell'artigianato, del commercio e dei servizi che apriranno nell'entroterra ligure. Un’opportunità che, alla luce dei 5 milioni di euro di dotazione assegnata allo strumento, potrebbe portare potenzialmente in ognuno dei 123 piccoli comuni coinvolti... 🔗genovatoday.it

Roma, 13enne ferito da colpo di pistola alla testa in casa: è gravissimo. Il padre era nell'abitazione al momento dello sparo - Un ragazzo di 13 anni è stato trasportato nella tarda serata di ieri in condizioni critiche all?ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato ferito da un colpo d?arma da fuoco... 🔗ilmattino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rimini, una casa rifugio nell'entroterra per le donne vittime di violenza; Donne vittime di violenza, il Comune individua l'alloggio da trasformare in una nuova casa rifugio; Rubano vodka poi puntano il coltello contro il gestore del Conad: condannati; In consiglio comunale il punto sulla sanità di Santarcangelo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rimini, una casa rifugio nell’entroterra per le donne vittime di violenza - Serviranno a dotare il territorio di una nuova casa rifugio per dare accoglienza alle donne vittime di violenza e ai loro figli gli interventi previsti nel progetto approvato ieri dalla Giunta Comunal ... 🔗chiamamicitta.it