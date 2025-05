Carrie | Matthew Lillard in trattative per unirsi alla serie di Mike Flanagan

La serie televisiva Carrie di Mike Flanagan riceve un nuovo aggiornamento, che rivela che un'icona dell'horror è in trattativa per unirsi al cast. Basata sull'omonimo romanzo di Stephen King, l'imminente serie horror di Flanagan è stata annunciata per la prima volta l'anno scorso, e in seguito è stato rivelato che Summer H. Howell interpreterà il personaggio principale. Come i precedenti adattamenti, tra cui il film del 1976 del regista Brian De Palma e il film del 2013 con Chloë Grace Moretz, la serie racconterà la storia di una studentessa liceale vittima di bullismo di nome Carrie White che scopre di avere poteri telecinetici. Secondo quanto ora riportato da Deadline, Matthew Lillard sarebbe in trattative per unirsi alla serie televisiva in un ruolo sconosciuto.

