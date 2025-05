Carlos Augusto | Lavorato di cuore Yamal? Difendere da squadra

Carlos Augusto commenta con entusiasmo il pari dell'Inter a Barcellona, facendo i complimenti alla squadra. Poi si esprime su Yamal.FORZA DI squadra – Carlos Augusto, come Simone Inzaghi, ha voluto ribadire la forza del gruppo: «È stata una grande partita e abbiamo dimostrato quello che abbiamo fatto durante la stagione. Abbiamo dimostrato la nostra forza di squadra, siamo stati uniti e compatti, loro sono fortissimi. Grande risultato, ma chiaro che quando fai 2-0, sappiamo della loro forza e potevamo gestire meglio, ma abbiamo Lavorato di cuore. Grande risultato e speriamo di rifarlo martedì prossimo. Era difficile giocare contro di loro che hanno tanta qualità, ma anche noi possiamo arrivare in finale».LAUTARO E Yamal – Poi Carlos Augusto si riferisce al Toro e al fenomeno spagnolo: «Lautaro Martinez nostro capitano e farà di tutto per esserci.

