Carlos Augusto in mixed zone dopo Barcellona Inter | Abbiamo dimostrato che anche noi possiamo arrivare in finale A San Siro…

Carlos Augusto in mixed zone dopo Barcellona Inter: le parole del difensore dopo il pareggio ottenuto nella semifinale d'andata di ChampionsIntervenuto in zona mista al termine di Barcellona Inter, Carlos Augusto ha commentato così il pareggio ottenuto dai nerazzurri nella semifinale d'andata di Champions League.SUL MATCH – «E' stata una grande partita, oggi Abbiamo dimostrato il valore mostrato durante tutta la stagione. Chiaro che le tre sconfitte bruciano, però Abbiamo dimostrato la nostra forza di squadra, che ci ha permesso di arrivare in semifinale. Un grande risultato, tutti hanno lavorato bene, ma quando vai 2-0 si può anche gestire meglio. Ma Abbiamo lottato con tutte le nostre forze, speriamo in un risultato positivo martedì. Difficile giocare contro di loro, che hanno grande qualità.

