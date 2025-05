Carlos Augusto a Inter TV | Con il Barcellona abbiamo giocato di squadra E il Verona…

Carlos Augusto ha parlato a Inter TV: le dichiarazioni dopo la gara pareggiata contro il Barcellona in Champions LeagueCarlos Augusto ha speso parole importanti ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio tra Barcellona e Inter, le dichiarazioni.LA GARA – «E’ una semifinale di Champions c’è sempre una motivazione in più ma oggi abbiamo giocato tanto di squadra perché quando giochi contro una squadra di qualità devi essere unito e abbiamo fatto bene, sarà una grande partita anche al ritorno. Cosa ci ha detto Inzaghi? Di essere untii e tranquilli perché stavamo facendo una grande partita, sono gare belle da giocare e di continaure così»VERONA – «Sabato abbiamo un’altra partita importante, veniamo da tre sconfitte ma dobbiamo capire i momenti e oggi abbiamo dimostrato di avere tanta qualità, speriamo di fare grandi prestazioni sabato e martedì». 🔗 Internews24.com - Carlos Augusto a Inter TV: «Con il Barcellona abbiamo giocato di squadra. E il Verona…» ha parlato aTV: le dichiarazioni dopo la gara pareggiata contro ilin Champions Leagueha speso parole importanti ai microfoni diTV dopo il pareggio tra, le dichiarazioni.LA GARA – «E’ una semifinale di Champions c’è sempre una motivazione in più ma oggitanto diperché quando giochi contro unadi qualità devi essere unito efatto bene, sarà una grande partita anche al ritorno. Cosa ci ha detto Inzaghi? Di essere untii e tranquilli perché stavamo facendo una grande partita, sono gare belle da giocare e di continaure così»VERONA – «Sabatoun’altra partita importante, veniamo da tre sconfitte ma dobbiamo capire i momenti e oggidimostrato di avere tanta qualità, speriamo di fare grandi prestazioni sabato e martedì». 🔗 Internews24.com

Carlos Augusto a Inter Tv: «Dobbiamo essere concentrati! Scudetto? Il campionato sarà combattuto fino alla fine…» Le parole del difensore nerazzurro Cosi Carlos Augusto ai microfoni di Inter Tv nel pre gara di Atalanta Inter. LE PAROLE- «Stasera si affrontano i due migliori attacchi? Abbiamo lavorato molto sulla parte offensiva, anche loro hanno una bella squadra in attacco. Sappiamo che quando giocano qua è diverso.

Carlos Augusto a Inter Tv: «Sono più contento per Frattesi che per me! A volte si parla poco della grandezza dell'Inter…» Le parole del giocatore brasiliano Dopo la grandissima partita giocata contro il Bayern Monaco, l'esterno dell'Inter, Carlos Augusto, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Inter Tv. Ecco le dichiarazioni del difensore nerazzurro. LE PAROLE– «Sto tornando ai livelli che avevo fatto vedere a Monza, ma sono più contento per Frattesi che per me.

Carlos Augusto a Inter TV: «Derby speciale, il nostro obiettivo è chiaro» Carlos Augusto ha parlato ai microfoni di Inter TV prima del derby Milan Inter: le dichiarazioni dell'esterno brasiliano L'esterno dell'Inter Carlos Augusto presenta così ai microfoni di Inter TV la sfida di stasera contro il Milan, le dichiarazioni prima di scendere in campo. LA SFIDA – «È chiaro che il derby è sempre una partita speciale, dobbiamo restare concentrati su noi stessi.

