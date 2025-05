Carlo Mosca il medico di Montichiari risarcito per i 522 giorni in arresto | Infangato da infermieri bugiardi non ho visto crescere mia figlia

Montichiari, l’allora 48enne dottor Carlo Mosca il 21 gennaio 2021 finì in manette per duplice omicidio. Rimase 522 giorni ai domiciliari. Per l’accusa durante la prima ondata pandemica aveva soppresso due pazienti (Angelo Paletti, 79 anni, di Isorella, e Natale Bassi, 61, di Ghedi) con iniezioni letali di Siccinilcolina e Propofol per alleggerire il reparto. La pubblico ministero Federica Ceschi aveva chiesto una condanna a 24 anni. Mosca ha però dimostrato la sua piena innocenza in primo e secondo grado: fu calunniato da due infermieri che si inventarono una denuncia per dissidi lavorativi, conclusero i giudici, i quali disposero la trasmissione degli atti in Procura. 🔗 Ilgiorno.it - Carlo Mosca, il medico di Montichiari risarcito per i 522 giorni in arresto: “Infangato da infermieri bugiardi, non ho visto crescere mia figlia” Brescia, 1 maggio 2025 – La sua storia aveva fatto il giro d’Italia, in un momento in cui il Covid picchiava duro. All’epoca primario del Pronto Soccorso di, l’allora 48enne dottoril 21 gennaio 2021 finì in manette per duplice omicidio. Rimase 522ai domiciliari. Per l’accusa durante la prima ondata pandemica aveva soppresso due pazienti (Angelo Paletti, 79 anni, di Isorella, e Natale Bassi, 61, di Ghedi) con iniezioni letali di Siccinilcolina e Propofol per alleggerire il reparto. La pubblico ministero Federica Ceschi aveva chiesto una condanna a 24 anni.ha però dimostrato la sua piena innocenza in primo e secondo grado: fu calunniato da dueche si inventarono una denuncia per dissidi lavorativi, conclusero i giudici, i quali disposero la trasmissione degli atti in Procura. 🔗 Ilgiorno.it

