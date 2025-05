Capitale dell’Arte Al via la candidatura

candidatura al bando che designerà la Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027. "Il patrimonio artistico e culturale delle nostre città – dichiarano i sindaci di Varese, Davide Galimberti, e di Gallarate, Andrea Cassani – ci offre l’importante occasione di candidarci a Capitale italiana dell’Arte contemporanea. Un riconoscimento che offrirebbe l’opportunità di valorizzare ancora di più il nostro territorio, aprendo a nuovi investimenti per migliorare la fruizione degli spazi dell’Arte e realizzare eventi nazionali e internazionali, diventando così un punto di riferimento nel panorama dell’Arte contemporanea nazionale. Un’opportunità di sviluppo in termini di attrattività a beneficio di tutta la provincia di Varese". 🔗 Ilgiorno.it - Capitale dell’Arte. Al via la candidatura I Comuni di Varese e Gallarate hanno firmato un protocollo di intesa per la presentazione congiunta dellaal bando che designerà laitalianaContemporanea 2027. "Il patrimonio artistico e culturale delle nostre città – dichiarano i sindaci di Varese, Davide Galimberti, e di Gallarate, Andrea Cassani – ci offre l’importante occasione di candidarci aitalianacontemporanea. Un riconoscimento che offrirebbe l’opportunità di valorizzare ancora di più il nostro territorio, aprendo a nuovi investimenti per migliorare la fruizione degli spazie realizzare eventi nazionali e internazionali, diventando così un punto di riferimento nel panoramacontemporanea nazionale. Un’opportunità di sviluppo in termini di attrattività a beneficio di tutta la provincia di Varese". 🔗 Ilgiorno.it

