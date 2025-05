Capello | L’Inter ha fatto la partita! Taremi? Ancora non mi convince…

Capello: «L'Inter ha fatto la partita! Taremi? Ancora non mi convince.» Le parole di Don FabioOspite negli studi di Sky Sport, l'allenatore Fabio Capello ha commentato il pareggio per 3-3 ottenuto dalL'Inter sul campo del Barcellona.LE PAROLE- «L'Inter ha fatto la partita, fisicamente sta bene rispetto alle ultime tre. Taremi Ancora non mi convince. Nerazzurri comunque col fuoco dentro, convinti di poter andare in finale. Tutti i dubbi sono stati risolti. Avendo capito il loro gioco, L'Inter può sfruttare i difetti del Barcellona. Qualcuno non è stato all'altezza, come Calhanoglu. Ma un risultato del genere ti dà certezze per il ritorno. Ma ci vorrà molta attenzione. Però L'Inter ha capito che può sfruttare i difetti difensivi del Barcellona. Dovrà solo stare un po' più attenta in difesa» Internews24.

