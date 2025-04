Capello | Inter e Inzaghi coraggiosi Ma un cambio discutibile!

Inter ottiene un ottimo pareggio in casa del Barcellona. Fabio Capello, su Sky Sport, elogia la grande prestazione dei nerazzurri dopo un momento di difficoltà nelle ultime tre partite giocate.CORAGGIO – L'Inter strappa un pareggio rocambolesco contro il Barcellona: la semifinale di andata termina 3-3. I nerazzurri si possono ritenere soddisfatti, con qualche piccolo rimpianto nel secondo tempo. Fabio Capello elogia il coraggio di Simone Inzgahi e della squadra: «Io ho visto una squadra che ha fatto la partita. Fisicamente ha dimostrato di stare bene. Mentre le ultime tre partite dove ha perso hanno evidenziato qualche problema nella ripresa, contro il Barcellona invece è cresciuta. Sono stati fatti dei cambi, qualcuno un po' discutibile come Taremi. Magari Thuram lo avrei sostituito con lui.

