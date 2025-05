Capaccio Paestum Tartaruga Caretta Caretta trovata senza vita sulla spiaggia di Licinella

Tartaruga marina della specie Caretta Caretta è stata rinvenuta morta sulla spiaggia di località Licinella, a Capaccio Paestum. La carcassa è stata recuperata e trasportata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, a Fuorni, dove saranno eseguiti gli. 🔗 Salernotoday.it - Capaccio Paestum, Tartaruga "Caretta Caretta" trovata senza vita sulla spiaggia di Licinella Nel pomeriggio di oggi, unamarina della specieè stata rinvenuta mortadi località, a. La carcassa è stata recuperata e trasportata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, a Fuorni, dove saranno eseguiti gli. 🔗 Salernotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Ne parlano su altre fonti

Tartaruga caretta caretta rinvenuta morta sul litorale di Paestum - Una tartaruga caretta caretta è stata rinvenuta morta questo pomeriggio a Capaccio Paestum, sulla spiaggia di località Licinella. 🔗infocilento.it

Capaccio. Anche quest’anno sul litorale il progetto “Caretta in vista” - Anche quest’anno il Noetaa – Laboratorio Verde Capaccio Paestum-Agropoli, per il quarto anno parteciperà al progetto Caretta in Vista. Saranno perlustrati ben dodici chilometri del litorale di ... 🔗vocedistrada.it

Tartaruga Caretta caretta ritrovata morta sul litorale di Capitello - Rinvenuta una carcassa di tartaruga marina sulla spiaggia di Capitello. Allertate le autorità competenti per la rimozione e accertamenti ... 🔗infocilento.it