Caos Play In | Pesaro-Torino tra rinvii e incertezze si gioca a Forlì?

Play in tra Pesaro e Torino.Sono stati tre giorni di attesa, con passi in avanti, marce indietro, date proposte, ma respinte, insomma la sfida del primo turno dei Play in tra Pesaro e Torino ha tutti i crismi di un rebus che non è stato ancora risolto dagli interpreti in campo.Facciamo un passo indietro e cerchiamo quello che sta succedendo. Domenica al termine della stagione regolare e l'ufficializzazione della graduatoria e degli accoppiamenti, di Playoff e Play in emerge subito il problema della data della sfida del primo turno tra Pesaro e Torino. La Vitrifrigo Arena è occupata in questi giorni dalla convention di Tecnocasa che termina sabato e che quindi, potrebbe permettere a Pesaro di giocare in casa solo da domenica.

