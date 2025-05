Cantù ai playoff | Brienza punta alla promozione in Serie A

playoff". La sconfitta con Vigevano non ha fatto male, Nicola Brienza pensa già alla post-season. E non potrebbe essere altrimenti in casa Cantù. Per la prima volta i brianzoli si presentano alla post-season da assoluti favoriti, senza un’avversaria inarrivabile, come era stata Trapani un anno fa. Udine è già nella massima Serie, ora non ci sono più scuse. L’obiettivo della dirigenza è il ritorno in A: lo merita una piazza storica, per quanto ancora in attesa di una casa stabile dopo la demolizione del Pianella. E allora playoff sia, aspettando le ultime protagoniste. La settimana è quella del play-in: in gioco avversarie pericolose come Pesaro (dilaniata da uno scontro con la tifoseria non solo verbale), Brindisi (guidata dall’ex Bucchi, ma con tanti infortunati), Verona e Fortitudo Bologna (in flessione). 🔗 "Finalmente si è chiusa la stagione regolare e ci prepariamo a giocare i". La sconfitta con Vigevano non ha fatto male, Nicolapensa giàpost-season. E non potrebbe essere altrimenti in casa. Per la prima volta i brianzoli si presentanopost-season da assoluti favoriti, senza un’avversaria inarrivabile, come era stata Trapani un anno fa. Udine è già nella massima, ora non ci sono più scuse. L’obiettivo della dirigenza è il ritorno in A: lo merita una piazza storica, per quanto ancora in attesa di una casa stabile dopo la demolizione del Pianella. E allorasia, aspettando le ultime protagoniste. La settimana è quella del play-in: in gioco avversarie pericolose come Pesaro (dilaniata da uno scontro con la tifoseria non solo verbale), Brindisi (guidata dall’ex Bucchi, ma con tanti infortunati), Verona e Fortitudo Bologna (in flessione). 🔗 Sport.quotidiano.net

Derby Vis-Rimini: Stellone punta ai playoff nonostante i torti arbitrali - Un derby alle spalle, con un carico aggiuntivo di torti; un altro in arrivo, con la speranza di riprendere la corsa senza guastarsi ulteriormente il fegato. I tre rigori negati ad Ascoli Stellone li ha visti in diretta (dalla tribuna) e in video (a più riprese). "Meno male che ero squalificato – dice – altrimenti avrei preso altre 4 o 5 giornate. E mi vien da sorridere a certe interviste in cui si dice che avrebbe meritato l’Ascoli. 🔗sport.quotidiano.net

Serie C Un Carpi da rimonta punta ai playoff - CARPILa settimana da tre gare di fila che il Carpi ha chiuso con 7 punti (solo la Ternana vincendo stasera a Ferrara può fare meglio) ha detto chiaramente due cose della squadra di Cristian Serpini. La prima che la salvezza a quota 40 punti è ormai in cassaforte, in attesa del timbro della matematica. La seconda che i biancorossi se la possono giocare senza problemi nelle ultime 6 gare per un posto nei playoff, considerato anche che se il Rimini vincesse la Coppa Italia (doppia finale con la Giana) agli spareggi andrebbe anche l’undicesima classifica, che attualmente è proprio il Carpi. 🔗sport.quotidiano.net

Fcredil Bologna punta alla qualificazione playoff prima della Final Four di Coppa Italia - Blindato il primo posto, in casa Fcredil si pensa al prossimo obiettivo: difendere il primato e chiudere aritmeticamente la qualificazione playoff prima della partenza per la Final Four di Coppa Italia di Fasano, in programma (18 e 19 aprile prossimi (semifinale il 18 con Fantini-Folcieri): per riuscire nel proprio intento, le rossoblù di coach Fabio Ghiselli dovranno passare questa sera alle 20.30 a Castel d’Azzano, sul campo della Smapiù Arena Verona e poi ripetersi nel prossimo fine settimana con Castelfranco Veneto. 🔗sport.quotidiano.net

