Cantore rivela | La Juventus mi ha sempre detto che sarei tornata Dopo la vittoria dello Scudetto una mia compagna…

Sofia Cantore, calciatrice della Juventus Women, si è raccontata così tra passato, presente e Scudetto. Le sue dichiarazioni

A gianlucadimarzio.com, Sofia Cantore si è raccontata così. Le parole della giocatrice della Juventus Women.

LEHMANN – «Noi non parliamo mai normalmente. Tornando seri però, nonostante avessimo la stessa posizione in campo, ha sempre speso delle belle parole per me. Questo aspetto non va dato per scontato, è bello avere delle compagne di squadra che ti sostengono anche se giocano meno. Questa secondo me è la sintesi del nostro rapporto: massimo rispetto e poi insieme ci divertiamo».

SCUDETTO – «Credo che la Juve ci trasmetta anche questo. Ogni anno c'è uno spogliatoio nuovo: le ragazze arrivate questa stagione si sono integrate tutte benissimo. Una di noi (Cappelletti, ndr) Dopo che abbiamo vinto lo Scudetto mi ha detto: 'Me lo sentivo dal primo giorno'.

McKennie, Tudor rivela in quale ruolo vede meglio l’americano: rivelazione del tecnico della Juventus. Cosa ha confessato - di Redazione JuventusNews24McKennie, Tudor rivela in quale ruolo vede meglio l’americano: rivelazione del tecnico della Juventus. Cosa ha confessato in conferenza stampa Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Roma e Juventus. Di seguito le parole del tecnico bianconero su Weston McKennie. MCKENNIE ESTERNO – «McK è un jolly che a volte può essere un problema ma qui è un vantaggio. 🔗juventusnews24.com

Vieira rivela: «Il gol subito contro la Juventus non mi ha fatto dormire la notte. Dico questo sulla sconfitta dello Stadium» - di Redazione JuventusNews24Vieira è tornato sul ko dell’Allianz Stadium: le dichiarazioni del tecnico del Genoa pre Udinese In conferenza stampa, presentando Genoa–Udinese, Patrick Vieira è tornato anche sulla sconfitta dello Stadium contro la Juve. Le sue parole. VIEIRA – «Quando guardiamo bene le partite contro le big abbiamo sempre combattuto. Ma alla fine abbiamo perso e significa che dobbiamo crescere. 🔗juventusnews24.com

Pagelle Juventus Women Milan: Girelli indispensabile, Cantore MVP del campionato, Canzi ce l’ha fatta! VOTI - di Mauro MunnoI voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per il campionato di Serie A femminile: pagelle Juventus Women Milan I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile: pagelle Juventus Women Milan. Peyraud-Magnin 6.5 – Una sola parata vera, quella giusta Calligaris 6.5 – Non giocava da tanto e ci mette qualche minuto a scrollarsi la naftalina di dosso. 🔗juventusnews24.com

