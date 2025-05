Cantamaggio un rituale ancestrale I gruppi storici tra arte e folklore

rituale ancestrale, che si perde nella notte dei tempi, tanto che spesso non si riesce a datare, ma che ancora oggi sopravvive grazie alla volontà e alla passione degli abitanti di alcuni paesi, custodi fieri di un'eredità preziosa.Il 'Maggio' nasce per augurare un'annata propizia, per intrattenere e per mettere in pratica una forma primitiva e autentica di volontariato. I maggianti, così si chiamavano e si chiamano ancora i cantori, passavano di famiglia in famiglia portando saluto, ma anche conforto e allegria a tutti i componenti, soprattutto alle persone anziane, malate o costrette in casa dal lungo e rigido inverno. Il Maggio non era solo un canto, ma era anche un gesto di attenzione, un segno di profonda conoscenza e amore per la propria comunità, un valore che purtroppo in molti luoghi, soprattutto quelli diventati grandi centri, si è perso, ma che qui resiste davvero saldamente.

