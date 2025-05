Canile in pessime condizioni sanitarie divieto di accogliere nuovi animali e trasferimento per quelli ospitati

Canile e ordina il trasferimento degli animali in una costruzione adeguata.La titolare del Canile privato, difesa dagli avvocati Corrado Cocchi e Giulia Gradellini, fa ricorso al Tribunale amministrativo. 🔗 Perugiatoday.it - Canile in pessime condizioni sanitarie, divieto di accogliere nuovi animali e trasferimento per quelli ospitati Troppi cani nella struttura e nessuna autorizzazione, il comune di Bevagna chiude ile ordina ildegliin una costruzione adeguata.La titolare delprivato, difesa dagli avvocati Corrado Cocchi e Giulia Gradellini, fa ricorso al Tribunale amministrativo. 🔗 Perugiatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Aci Sant’Antonio, carabinieri scoprono panificio in pessime condizioni igienico – sanitarie: attività sospesa - Nell’ambito dei controlli volti a tutelare la salute dei consumatori, i Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, in collaborazione con i colleghi specializzati del Nucleo Anti Sofisticazione NAS di Catania e il personale dell’ASP di Acireale, hanno eseguito un’attività ispettiva in un laboratorio di panificazione nel centro di Aci Sant’Antonio, sanzionando la titolare, per aver violato le norme che disciplinano l’igiene alimentare. 🔗dayitalianews.com

Roma, tra pareti ingiallite e pessime condizioni igieniche: chiuso ristorante cinese - Roma, 31 marzo 2025- Nell’ambito dei controlli per verificare il rispetto delle regole da parte di pubblici esercizi e per garantire la tutela della salute dei cittadini, le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del XIV Gruppo Monte Mario hanno svolto una serie di verifiche nel territorio del XIV Municipio, rilevando gravi irregolarità in un ristorante cinese, legate alle pessime condizioni igienico sanitarie presenti all’interno, tanto da dover richiedere l’intervento del servizio igiene alimenti e nutrizione della Asl Roma 1. 🔗ilfaroonline.it

VIDEO | Ex Scuola di Catarratti in totale abbandono, Geraci: “Urge bonifica e pulizia, condizioni igieniche-sanitarie a rischio” - Ex Scuola di Catarratti in totale abbandono. Lo denuncia ancora una volta, il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Geraci che torna a sollecitare un intervento di pulizia e bonifica del plesso comunale totalmente abbandonato da tantissimi anni e divenuto ricettacolo di rifiuti... 🔗messinatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Canile in pessime condizioni sanitarie, divieto di accogliere nuovi animali e trasferimento per quelli ospitati; Condizioni igienico sanitarie pessime, sequestrati canile e cani a Caccuri; Sequestrati 986mila euro ai proprietari del canile di Villotta; Scoperto canile degli orrori con 120 animali denutriti e in condizioni di salute compromesse (tra cumuli di immondizia). 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Condizioni igienico sanitarie pessime, sequestrati canile e cani a Caccuri - L'attività scatena polemiche: tensioni con i carabinieri al momento della notifica dell'ordinanza del gip di Crotone ... 🔗ilcrotonese.it

Alf, splendido dobermann di 4 anni in adozione - ALF è uno splendido dobermann di 4 anni, maschio intero. E’ arrivato al Rifugio del canile intercomunale di Forestello gestito da Enpa Valdarno, dove attualmente si trova, in condizioni sanitarie pess ... 🔗valdarnopost.it

Animali costretti a vivere nel degrado, sequestrato un canile abusivo - I carabinieri hanno scoperto la gestione abusiva di una famiglia a Caccuri. Uno dei familiari per protesta ha minacciato di darsi fuoco ... 🔗corrieredellacalabria.it