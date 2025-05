Canepina festeggia la Giornata della cultura all' insegna dell' arte e della musica dal vivo

Canepina si festeggia la Giornata dedicata alla cultura. Il paese, dalla mattina alla sera, è animato da una serie di appuntamenti legati all'arte e alla cultura, ma non manca anche l'intrattenimento musicale."La Giornata della cultura è un appuntamento da non perdere per.

Giornata della Cultura: arte, musica e incontri a Canepina - Tra gli eventi, l’inaugurazione di una mostra di Alessio Paternesi dedicata a Beniamino Mechelli e il convegno con la soprintendente Eichberg NewTuscia – CANEPINA – Venerdì 16 maggio 2025 a Canepina ... 🔗newtuscia.it