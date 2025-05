Campolattaro assalto notturno allo sportello Atm

Campolattaro, dove ignoti hanno fatto esplodere uno sportello bancomat in via Molise, con l’obiettivo – probabilmente – di asportarne la cassaforte. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato una bomba carta per causare l’esplosione.Il violento boato ha svegliato diversi residenti della zona e provocato ingenti danni alla struttura muraria in cui era incastonato il bancomat. Tuttavia, l’assalto non è andato a buon fine: nonostante la deflagrazione, i ladri non sono riusciti a portare via lo sportello automatico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare se all’interno del dispositivo fossero custoditi contanti, eventualmente trafugati. 🔗 Anteprima24.it - Campolattaro, assalto notturno allo sportello Atm Tempo di lettura: < 1 minutoAttimi di paura nella notte a, dove ignoti hanno fatto esplodere unobancomat in via Molise, con l’obiettivo – probabilmente – di asportarne la cassaforte. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato una bomba carta per causare l’esplosione.Il violento boato ha svegliato diversi residenti della zona e provocato ingenti danni alla struttura muraria in cui era incastonato il bancomat. Tuttavia, l’non è andato a buon fine: nonostante la deflagrazione, i ladri non sono riusciti a portare via loautomatico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare se all’interno del dispositivo fossero custoditi contanti, eventualmente trafugati. 🔗 Anteprima24.it

