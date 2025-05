Campionato regionale Sicilia di Taekwondo | vince l' oro il palermitano Salvatore Castagna

Salvatore Castagna al Campionato regionale Sicilia di Taekwondo. Promettente atleta e studente del quarto anno di liceo, Castagna ha trionfato nella categoria senior -80 kg durante la competizione, andata in scena al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto.

