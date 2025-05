Campionato nazionale di Ginnastica artistica Uisp a Cesenatico | oltre 2 400 atleti in gara

Campionato nazionale di Ginnastica artistica Uisp, da oggi a lunedì 5 maggio, all'Accademia Acrobatica di Cesenatico. oltre 2.400 gli atleti che arriveranno, suddivisi in varie categorie, dalle bambine e bambini Mini 1 sotto gli 8 anni sino agli over. La maggior parte sono ragazze, ma sono iscritti anche una trentina di maschi. Partecipano ginnaste e ginnasti provenienti da dodici Regioni, con una larga rappresentativa da Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, in rappresentanza di 180 società affiliate alla Uisp, l'Unione italiana sport per tutti. Per numeri così importanti gli organizzatori hanno stilato un fitto calendario di gare, che inizia alle 7.30 del mattino, con esibizioni sino alle 20 sempre in campo gara. Le premiazioni si tengono ogni fine turno.Il settore della Ginnastica è in crescita dopo gli ottimi risultati ottenuti dall'Italia alle ultime Olimpiadi in Francia disputate, dove le atlete italiane hanno vinto in diverse competizioni fra medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, sia nell'artistica che nella ritmica.

Ginnastica artistica, a Desio si chiude la Regular Season del Campionato Nazionale di A1, A2 e B - È tempo di verdetti al Pala Fitline di Desio, dove venerdì 21 e sabato 22 marzo andrà in scena la 3ª tappa del Campionato Nazionale di Artistica maschile e femminile, Trofeo San Carlo Veggy Good, quella che chiuderà la Regular Season dei grandi attrezzi prima della Final Eight Scudeetto in programma il 3-4 maggio a Firenze. Dopo gli appuntamenti di Montichiari e Ancona, ci si sposta in Brianza per conoscere le le otto squadre maschili e le otto femminili che guadagneranno l’accesso alla finale di Serie A1. 🔗sportface.it

Ginnastica artistica: Nuova Sondrio sportiva in top ten nel campionato regionale Giovanissime - Nei giorni scorsi si è disputata a Lodi la prima edizione del campionato a squadre di ginnastica artistica riservato alla categoria Giovanissime, che prevede infatti la partecipazione solo delle atlete più giovani di 8 e 9 anni. In lizza anche la Nuova Sondrio Sportiva che con il quartetto... 🔗sondriotoday.it

Ginnastica ritmica: al via da Chieti il Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B - L’attesa è finita. Nel weekend del 22 e 23 febbraio si alza il sipario sul campionato nazionale di Serie A1, A2 e B per quanto riguarda le squadre di ginnastica ritmica. Primo appuntamento stagionale quello in programma al PalaTricalle di Chieti, dove il Trofeo San Carlo Veggy Good prende il via con l’organizzazione della società Armonia d’Abruzzo della presidente Anna Mazziotti e dello staff guidato da Germana Germani, in collaborazione con la Federginnastica. 🔗sportface.it

