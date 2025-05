Campionato nazionale Csen | protagonisti gli atleti della Attanasi taekwondo academy

Attanasi taekwondo academy Kms del maestro Giuseppe Attanasi, il Campionato nazionale taekwondo Csen di combattimento. In due giorni tre medaglie d'oro ed una d'argento: primo posto nella categoria Esordienti per ritiro dell'. 🔗 Brindisireport.it - Campionato nazionale Csen: protagonisti gli atleti della "Attanasi taekwondo academy" Finisce con un buon risultato ottenuto dal giovane Evan, atleta dell'Kms del maestro Giuseppe, ildi combattimento. In due giorni tre medaglie d'oro ed una d'argento: primo posto nella categoria Esordienti per ritiro dell'. 🔗 Brindisireport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ginnastica artistica, a Desio si chiude la Regular Season del Campionato Nazionale di A1, A2 e B - È tempo di verdetti al Pala Fitline di Desio, dove venerdì 21 e sabato 22 marzo andrà in scena la 3ª tappa del Campionato Nazionale di Artistica maschile e femminile, Trofeo San Carlo Veggy Good, quella che chiuderà la Regular Season dei grandi attrezzi prima della Final Eight Scudeetto in programma il 3-4 maggio a Firenze. Dopo gli appuntamenti di Montichiari e Ancona, ci si sposta in Brianza per conoscere le le otto squadre maschili e le otto femminili che guadagneranno l’accesso alla finale di Serie A1. 🔗sportface.it

Ginnastica ritmica: al via da Chieti il Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B - L’attesa è finita. Nel weekend del 22 e 23 febbraio si alza il sipario sul campionato nazionale di Serie A1, A2 e B per quanto riguarda le squadre di ginnastica ritmica. Primo appuntamento stagionale quello in programma al PalaTricalle di Chieti, dove il Trofeo San Carlo Veggy Good prende il via con l’organizzazione della società Armonia d’Abruzzo della presidente Anna Mazziotti e dello staff guidato da Germana Germani, in collaborazione con la Federginnastica. 🔗sportface.it

Campionato Provinciale 2024, a Grotta Giusti i premi per tutti i protagonisti - Dopo lo spettacolo in strada, ecco quello sul palco. Domenica 26 gennaio, nella suggestiva cornice della Sala Cavaliere di Grotta Giusti, si è tenuta l’evento finale del Campionato Rally della provincia 2024. I protagonisti indiscussi sono stati i piloti e i navigatori che hanno corso durante l’annata e che si sono sfidati nei tre rally della provincia: "Valdinievole", "Abeti" e "Pistoia". A premiarli ci ha pensato AC Pistoia, che assieme a loro ha evidenziato la grande passione e il notevole livello tecnico delle competizioni. 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Campionato nazionale Csen: protagonisti gli atleti della Attanasi taekwondo academy; Offida giganteggia nel “Campionato nazionale Karate Csen” di Fidenza; Nazionali di karate,. Riccardo Ciotti campione di categoria Kumite; Gli atleti del Judo Olimpic Asti protagonisti al Grand Prix Giovanile di Judo di Riccione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Campionato nazionale Csen: protagonisti gli atleti della "Attanasi taekwondo academy" - Partecipanti nelle categorie Esordienti e Cadetti, tra combattimento e forme, i giovani allenati dal maestro Giuseppe Attanasi ... 🔗brindisireport.it

Garda Karate Team protagonista ai Campionati Italiani U21 e Master 2025 e alla Coppa Nazionale Csen - Alla Coppa Nazionale CSEN karate 2025, la squadra gardesana ha partecipato con 30 atleti. Tredici le medaglie vinte: 3 ori, 4 argenti e 6 bronzi. 🔗quibrescia.it

Trofeo Csen, bene Baiocco, Caligiana e Fracassini - Acquacetosa) vittorioso negli 80 metri con l'eccellente crono di 8.87 con il quale sale nella top five italiana di sempre (vento +1.6) mettendosi alle spalle dopo uno splendido duello il fortissimo os ... 🔗fidal.it