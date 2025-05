Campionato Italiano di Ultramaratona di 8 ore | in pista i podisti foggiani Grieco e Leone

foggiani ultramaratoneti Antonio Grieco e Angelo Leone.Sabato 3 maggio, i due podisti saranno presenti ai nastri di partenza del Campionato Italiano di Ultramaratona di 8 Ore ad Andria, dove tenteranno di conquistare il titolo. 🔗 Foggiatoday.it - Campionato Italiano di Ultramaratona di 8 ore: in pista, i podisti foggiani Grieco e Leone Si riparte con la 'coppia delle imprese', ovvero gli atletiultramaratoneti Antonioe Angelo Leone.Sabato 3 maggio, i duesaranno presenti ai nastri di partenza deldidi 8 Ore ad Andria, dove tenteranno di conquistare il titolo. 🔗 Foggiatoday.it

