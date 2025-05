Campionato di Terza Categoria | la Polisportiva Carraia domina La Briglia lotta serrata per i playoff

Campionato di Terza Categoria, che si è eccezionalmente disputata dalla scorsa domenica in poi, in segno di rispetto per la scomparsa di papa Francesco come disposto dalla federazione. E che ha confermato una volta di più come tutto si deciderà con le ultime due giornate del torneo.Tre i posticipi giocati lo scorso lunedì, partendo dalla Polisportiva Carraia che come da pronostico ha brutalizzato La Briglia (5-0, con Taiuti e Bertini mattatori). Una vittoria che permette al Carraia di rimanere al secondo posto in classifica, a tre lunghezze da La Libertà Viaccia capolista.Si muovono le acque anche nella parte più bassa della zona playoff: il San Lorenzo Campi Giovani ha espugnato il campo della CDP Vaianese (1-0, gol di Palanti) e ha arpionato la quinta posizione con 53 punti: l'Eureka terzo (a pari punti con il Tobbiana) ha adesso solo un punto di margine.

Campionato di Terza Categoria: scontro al vertice tra Libertà Viaccia e Polisportiva Carraia - La ventisettesima giornata del campionato di Terza Categoria si concluderà con l’ormai tradizionale posticipo che vedrà impegnati l’Atletico Esperia ed il Prato Sport. Ma a calamitare l’attenzione sarà lo scontro al vertice di domenica che inizierà alle 15:30. Partiamo quindi dal "big match" del Ribelli di domani che vedrà sfidarsi le due prime della classe: La Libertà Viaccia riceverà la visita della Polisportiva Carraia per un match che mette in palio per l’eventuale vincitore il primo posto in solitaria. 🔗lanazione.it

La Faellese vince il campionato di terza categoria ed è festa grande - Arezzo,15 aprile 2025 – La Faellese domina la stagione e conquista con due giornate d’anticipo il campionato di Terza Categoria – Girone unico di Arezzo. Grazie alla vittoria per 5-3 sul campo del Kerigma, i ragazzi di mister Claudio Neri si assicurano la promozione in Seconda, chiudendo ogni discorso con 64 punti in classifica, 7 in più della Sangiustinese seconda. Un cammino esemplare quello degli azzurri: 20 vittorie, 4 pareggi e appena 2 sconfitte, con un bottino sin qui di 58 gol fatti e 24 subiti. 🔗sport.quotidiano.net

San Felice trionfa nel campionato di Terza Categoria, Bottegone e Hitachi Pistoia in evidenza - Manca ormai un sola giornata alla fine del campionato di Terza Categoria, con tutti i verdetti (o quasi) praticamente emessi. Ma mercoledì scorso alcune delle formazioni di Pistoia e provincia sono comunque tornate in campo, partendo dai recuperi di campionato. Continua la marcia dello schiacciasassi San Felice, già certo da tempo della vittoria e della promozione in Seconda: Sporting Casini piegato 2-0 grazie a Macaluso e Balsamo. 🔗sport.quotidiano.net

