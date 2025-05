Campionati di lingue e civiltà classiche studentessa del Gioia alle finali nazionali

Gioia si sono tenute le fasi regionali della XIII edizione dei Campionati di lingue e civiltà classiche, gara annuale che coinvolge numerosissimi licei da ogni regione in tutta Italia. Gli studenti partecipanti svolgono una prova di latino o di greco, che consiste in una.

Campionati di Lingue e Civiltà Classiche: tra i vincitori uno studente del Liceo “Pepe-Calamo” - OSTUNI - Il Liceo “Pepe-Calamo” di Ostuni celebra con orgoglio l’importante successo dello studente Giampaolo Sisto, iscritto alla Sezione Classico, che si è aggiudicato il primo posto regionale nella Sezione “Civiltà Latina e Civiltà Greco-Latina” dei Campionati di Lingue e Civiltà Classiche –... 🔗brindisireport.it

