Campi Flegrei traffico in tilt a Bacoli | parcheggi chiusi a Miseno e Miliscola

Campi Flegrei, nuovo piano traffico al lago di Lucrino nei weekend - Nuovo piano di viabilità alla Rotonda di Lucrino per liberare le vie di fuga ai Campi Flegrei. Come cambia la circolazione. Arrivati 10 nuovi moduli dei vigili del fuoco: a cosa servono.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Campi flegrei, Caso: “In piazza a Roma per chiedere al Governo misure urgenti” - Non solo in piazza contro il riarmo. Caso: “Abbiamo voluto portare la voce del territorio flegreo con uno striscione dietro il quale hanno sfilato centinaia di cittadini” “Siamo a Roma con tanti cittadini flegrei per chiedere al Governo un impegno chiaro verso un territorio che ha bisogno di risposte, di abitazioni, scuole, ospedali sicuri, di un forte aiuto alle attività imprenditoriali e non certo di nuove armi”. 🔗puntomagazine.it

Campi Flegrei, il sisma non da tregua alla popolazione - Ancora scosse sia ieri che oggi. La più forte questa mattina all’ora di pranzo, non si segnalano danni a persone Trema ancora ancora la terra nei campi flegrei. Una nuova scossa fa eco a quelle (più forti) di ieri. Stavolta la magnitudo è di 3.9 gradi della scala Richter. Sono le 13.30 circa quando i cittadini di Pozzuoli, Napoli fino a tanti comuni della città metropolitana devono nuovamente lasciare le abitazioni per sicurezza e riversarsi in strada. 🔗puntomagazine.it

Campi Flegrei, traffico in tilt a Bacoli: parcheggi chiusi a Miseno e Miliscola - Auto in coda per centinaia di metri sotto il sole, vetture che vagano ore in cerca di un parcheggio. Bacoli nel caos a causa della scadenza di una convenzione con i parcheggi attigui alle spiagge di M ... 🔗msn.com

Napoli paralizzata dalla Pasquetta: traffico in tilt e tassisti in protesta contro l’assenza di controlli - Pasquetta a Napoli segnata da gravi blocchi del traffico, proteste dei tassisti e disorganizzazione nelle strade principali, con pesanti ripercussioni su cittadini, turisti e attività lavorative. 🔗gaeta.it

Napoli, traffico in tilt a Fuorigrotta: incidente a via Diocleziano ed evento della Lega alla Città della Scienza - Cittadini del quartiere napoletano di Bagnoli, rione che rientra nella zona dei Campi Flegrei, manifestano a qualche centinaio di metri dalla sede di Città della scienza, dove nel tardo ... 🔗informazione.it