campegine centauro ferito nello scontro con auto

Campegine (Reggio Emilia), 1 maggio 2025 – Nella tarda mattinata del Primo maggio un incidente stradale si è verificato a Campegine, tra via Fermi e via Guido Rossa, coinvolgendo una vettura e una motocicletta. L'incidente ha coinvolto una vettura Opel Corsa che, per cause in corso di accertamento, è venuta in collisione con una moto di marca Triumph. Il conducente della moto, un uomo di 45 anni, residente a Castelnovo Sotto, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Franchini di Montecchio per accertamenti medici. La conducente dell'auto, una donna di 59 anni residente a Parma, non ha riportato lesioni fisiche. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia Guastalla sono intervenuti per i rilievi tecnici. Sul posto anche l'ambulanza di zona e personale sanitario per poter garantire i primi soccorsi.

