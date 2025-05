Campagna elettorale nelle scuole | scoppia il caso a Ravenna

Ravenna, 1 maggio 2025 – Un assessore comunale interviene a scuola, pubblica il tutto su Facebook (per poi cancellare il post), e scoppia il caso. La Democrazia Cristiana di Ravenna lancia un appello al prefetto Raffaele Ricciardi affinché si faccia chiarezza su quelli che definisce "comportamenti scorretti" da parte di alcuni amministratori pubblici in piena Campagna elettorale. Al centro della polemica c'è l'utilizzo di eventi scolastici istituzionali a fini promozionali e la loro divulgazione tramite i social personali, in possibile violazione della normativa sulla comunicazione istituzionale in periodo elettorale.Il partito guidato dal candidato sindaco Giovanni Morgese e dal segretario provinciale Mauro Bertolino ha inviato una lettera ufficiale alla Prefettura per chiedere un intervento urgente: "Alcuni amministratori pubblici – si legge nel comunicato – stanno partecipando a eventi scolastici per promuovere la propria immagine, pubblicizzando poi tali occasioni attraverso i propri profili social personali".

