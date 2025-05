Campagna elettorale la Democrazia Cristiana | Il Prefetto faccia rispettare la par condicio

Democrazia Cristiana di Ravenna esprime "forte preoccupazione per il crescente uso da parte di alcuni amministratori comunali, attualmente in carica e candidati alle prossime elezioni, di eventi istituzionali in contesti scolastici per finalità comunicative e promozionali, veicolate.

Da InnovaBergamo le migliori strategie e i massimi interpreti per una campagna elettorale vincente - Dal porta a porta ai social network, la comunicazione in ambito politico e le campagne elettorali sono drasticamente cambiate nel corso del tempo, adattandosi ai tempi e ai contesti nei quali si opera. Per capirne di più e svelare qualche dettaglio in merito, l’associazione InnovaBergamo ha scomodato due dei maggiori interpreti del settore: Giovanni Diamanti e Mauro Ferrari, i quali si sono confrontati insieme all’eurodeputato Giorgio Gori su una tematica a loro molto cara. 🔗bergamonews.it

Caserta, celebrato il XX Congresso nazionale della Democrazia Cristiana - L’inizio di una nuova era. Tra i nomi degli eletti ci sono l’ex ministro Trenta, l’avvocato Stravino, il professore D’Ardiè Caserta. Sabato 8 febbraio la Democrazia Cristiana ha celebrato il XX congresso nazionale. Il partito ha scelto la città di Caserta come luogo da cui ripartire infatti gli addetti ai lavori si sono ritrovati presso la sala congressi dell’hotel Royal a pochi passi dalla splendida Reggia. 🔗puntomagazine.it

"Politica e Hpv": incontro nella segreteria regionale della Democrazia Cristiana - "Politica e Hpv" è stato il titolo di un incontro, presso la segreteria regionale della Democrazia Cristiana, in occasione della giornata mondiale dell'HPV promossa dal dipartimento famiglia. In Sicilia, ogni anno, malgrado si registrino più di 20.000 casi di patologia HPV correlati nelle donne e... 🔗palermotoday.it

Morgese (DC): “Campagna elettorale e scuole: si rispettino la par condicio e la neutralità istituzionale. Il Prefetto intervenga” - “La Democrazia Cristiana di Ravenna esprime forte preoccupazione per il crescente uso da parte di alcuni amministratori comunali, attualmente in carica e candidati alle prossime elezioni, di eventi is ... 🔗ravennawebtv.it

Campagne elettorali da 200mila euro. Oltre 125mila solo per Barattoni - Tra i 30mila e i 50mila per la Democrazia Cristiana, 12mila per Ancisi. Ecco tutti i bilanci delle liste in corsa ... 🔗msn.com

Chiusura della campagna elettorale del candidato presidente Fidone alla provincia di Ragusa - Si è tenuto ieri sera, presso Torre del Sud a Modica, l’incontro conclusivo della campagna elettorale della Democrazia Cristiana, in vista delle elezioni ... 🔗radiortm.it