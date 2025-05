’Cammini aperti’ Meraviglie da scoprire tra natura e storia

natura, nella storia e nella spiritualità. Sabato 10 e domenica 11 maggio si potrà scegliere tra 27 percorsi di 'Cammini aperti' legati alla figura di San Francesco.Un'edizione speciale, voluta dal Ministero del Turismo, durante la quale chiunque potrà avere un assaggio di cosa significhi percorrere un cammino. Gli itinerari – tutti gratuiti – sono lunghi al massimo 12 chilometri, ideali per una prima volta, in compagnia di una guida professionista che illustra i territori e condivide consigli preziosi sulla preparazione e le attrezzature necessarie.Protagoniste l'Emilia-Romagna e le Marche insieme a Lazio, Toscana e Umbria e le escursioni si snoderanno lungo alcuni dei percorsi spirituali e naturalistici più affascinanti d'Italia: le Vie e i Cammini di San Francesco, le Vie e Cammini Lauretani e il cammino di San Benedetto.

Giubileo 2025, arriva l'Archeotram: il tram storico che fa scoprire le meraviglie storiche e archeologiche di Roma - Entro Pasqua 2025, Roma si arricchirà di un nuovo servizio turistico e culturale: l'Archeotram, una linea tranviaria pensata per far scoprire ai passeggeri le meraviglie storiche e archeologiche della Città Eterna. Un modo innovativo per coniugare il trasporto pubblico con un'esperienza culturale immersiva, offrendo sia ai residenti che ai visitatori un viaggio unico attraverso la storia millenaria di Roma.

